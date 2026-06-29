Удастся провести ревизию уже начатых дел. Гороскоп с 29 июня по 5 июля

Завершают июнь два значимых события. В понедельник, 29 июня, Меркурий начинает ретроградное движение, которое продлится до 24 июля. А во вторник, 30 июня, состоится Полнолуние. В течение периода ретроградного движения Меркурия браться за новые, значимые проекты не желательно, поскольку они и далее будут продвигаться с пробуксовками. Но, особенно в течение этой недели, удастся провести ревизию уже начатых дел, принятых решений и жизненных стратегий по итогам которой удастся многое пересмотреть, подкорректировать, дабы добиться более весомых результатов. Удастся претворить то, что давно не удавалось, тем самым качественно улучшив жизнь. Существенные изменения коснутся и круга общения. Возможно возобновление прерванного сотрудничества. Первая половина понедельника – время общения, поездок, участия в различных мероприятиях. Вторая половина понедельника, вторник и среда благоприятны для проведения анализа, понимание и принятие причин возникающих проблем на работе и дома. Возможно восстановление дружеских и деловых отношений, возврат к прежним романам. Дни благоприятны для запланированных покупок, сделок с недвижимостью, если речь идёт о готовом жилье и повторных инвестициях. Дни благоприятны для стрижки волос, но не подходят для косметологических процедур. Четверг, пятница и первая половина субботы – время принятия смелых решений, экспериментов. Полезно участие в непродолжительных обучающих программах, поездках, как деловых, так и развлекательных. Стричь волосы не желательно. Вторая половина субботы и воскресенье благоприятствуют свиданиям, вечеринкам и летним путешествиям.

Овен – предстоит подстраиваться под новый ритм жизни, меняя планы, перенося встречи и поездки. Объявятся давние знакомые, прислав сообщение с интересными предложениями. В итоге взамен одних дел, предстоит заняться другими и гораздо более интересными, в существенно изменённом составе компании направиться в летнее путешествие. Долгожданные романтические признания прозвучат, открыв новую страницу отношений.

Телец – финансовое положение начнёт постепенно улучшатся в том числе и благодаря давним начинаниям, отправленным запросам и проявленной инициативе. Ответы хоть и придут с опозданием, но принесут хорошие известия. Рост доходов, возврат долгов, позволят совершить долгожданные покупки, а также запланировать и провести более обширную программу летнего отдыха. Вот только одалживать деньги, совершать покупки в кредит не желательно.

Близнецы - уверенно продвигайте свои идеи и планы. Если даже с первого раза вы не будете услышаны, напомните о себе повторно и намерения удастся осуществить. Возможно получение продолжительных ответов на ранее отправленные предложения. Ваша инициатива пойдёт на пользу как делам и учёбе, так и личной жизни. Поездки, свидания и вечеринки состоятся, наполнив жизнь летним драйвом.

Рак – ритм жизни замедлится и появится возможность заняться своим здоровьем, гардеробом и хобби. Дополнительные финансовые поступления позволят осуществить давние мечты. А если беспокоили нерешённые финансовые проблемы, то самое время поставить точку в этом вопросе и в этом посодействуют влиятельные знакомые, руководство или посещение соответствующих инстанций. Поправив здоровье, решив давние проблемы, вы подготовитесь к размеренному летнему отдыху.

Лев – если реализации новых планов постоянно что-то мешало прежде, то в этот раз всё обстоятельства будут складываться в вашу пользу. Устроятся долгожданные поездки, как деловые, так и не отдых, решаться положительно вопросы сотрудничества, а любимый человек ответит взаимностью на ваши романтические признания. Выбирая дальнейший путь развития, присмотритесь к возникшим вариантам. Знания, которые прежде вы не рассматривали, станут основой профессии.

Дева – общение с влиятельными людьми и руководством, откроет новые двери в карьерном развитии, к новым высотам. Справившись с тревогами и сомнениями, проявив настойчивость, вы получите даже более значимый результат, чем ожидали. Финансовое положение, благодаря проявленной инициативе, так существенно улучшится. Появятся новые источники доходов, а давние источники восстановят финансовые потоки. Пора бы и разобраться с долгами.

Весы – поверив в чудеса, они начнут происходить. Финансовые поступления, на которые вы уже и не рассчитывали, решат многие проблемы, в том числе и с долгами. Могут состояться сделки с недвижимостью, а своевременные покупки одежды или бытовой техники избавят от многих хлопот в будущем. Романтический сюрприз разбудит угасшие чувства и веру в любовь. Порадуют своими успехами дети, что станет поводом для небольшого семейного торжества.

Скорпион – предстоит одновременно решать и накопившиеся дела на работе, исправлять ошибки и недочёты в документам и заодно заниматься неотложными домашними делами, до которых прежде не доходили руки. В этом водовороте событий и занятости вы будете чувствовать себя комфортно. Появится возможность пополнить казну, в том числе благодаря получению денег, которые вы давно ожидали и направить их на совершение запланированных значимых приобретений.

Стрелец – домочадцы и близкие друзья окажутся рядом с вами в самый ответственный момент, и накопившиеся проблемы начнут решаться, а здоровье продолжит восстанавливаться. Появится возможность поправить материальное положение. Вернётся хорошее расположение духа, и вы сможете принять приглашение на вечеринки и свидания. Возможны загородные поездки, в течение которых вы окончательно справитесь с хандрой и депрессией.

Козерог – сослуживцы и друзья перестанут спорить из-за каждой мелочи. Появится план, который вас объединит, что станет прорывом в делах или учёбе. Появится повод для общения с вашей половинкой и кризис в отношениях будет преодолён. Освободившись от груза конфликтов, вы займётесь работой и быстро восстановите утраченные позиции. Появятся дополнительные доходы, а с оформлением нужных документов помогут влиятельные люди.

Водолей – влиятельные люди перестанут чинить препятствия. Вы сможете получить документы и решить вопросы с работой, добиться карьерного роста на текущей работе, либо кардинально всё поменять и новая деятельность окажется по душе. Любимый человек и друзья перестанут скрываться от вас, не отвечая на звонки и сообщения. Состоявшаяся встреча поможет начать всё с чистого листа. Могут состояться дальние поездки, либо начнётся подготовка к ним.

Рыбы – восстановится здоровье, интриганы прекратят действовать на нервы, а у вас появится интерес к происходящим вокруг событиям. Принимая участие в различных деловых мероприятиях и вечеринках, вы вернёте себе лидирующее положение на работе, и хорошо повеселитесь. Незапланированные финансовые поступления и подарки избавят от необходимости искать деньги на оплату срочных счетов. Любовное сообщение даст надежду на восстановление отношений и скорую встречу.

Астролог Андрей Рязанцев