Археологи из КР и РФ ведут раскопки затопленного города на дне Иссык-Куля

На Иссык-Куле продолжается международная подводная археологическая экспедиция с участием специалистов из Кыргызстана и России.

Исследования ведутся в районе села Тору-Айгыр, где под водой расположен один из крупнейших археологических комплексов региона. Здесь ученые изучают остатки древнего поселения и погребальных сооружений, постепенно уточняя границы затопленного памятника.

Как сообщил научный сотрудник Института истории, археологии и этнологии НАН КР Валерий Кольченко, работа проходит в сотрудничестве с Институтом археологии РАН и Российским географическим обществом. По его словам, в ходе исследований выясняется, что часть поселения и один из могильников в древности были разделены руслом реки, что усложняет реконструкцию исторического ландшафта.

Экспедиция носит поэтапный характер: первый этап продлится до начала июля, второй запланирован на сентябрь - после Всемирных игр кочевников.

По данным исследователей, затопленный комплекс Тору-Айгыр относится к периоду X–XIII веков и ушел под воду в XV веке. Работы на Иссык-Куле продолжаются ежегодно и позволяют постепенно восстанавливать картину средневековой жизни на территории региона.