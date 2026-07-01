Погода
$ 87.41 - 87.81
€ 99.12 - 100.07

Археологи из КР и РФ ведут раскопки затопленного города на дне Иссык-Куля

172  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На Иссык-Куле продолжается международная подводная археологическая экспедиция с участием специалистов из Кыргызстана и России.

Исследования ведутся в районе села Тору-Айгыр, где под водой расположен один из крупнейших археологических комплексов региона. Здесь ученые изучают остатки древнего поселения и погребальных сооружений, постепенно уточняя границы затопленного памятника.

Как сообщил научный сотрудник Института истории, археологии и этнологии НАН КР Валерий Кольченко, работа проходит в сотрудничестве с Институтом археологии РАН и Российским географическим обществом. По его словам, в ходе исследований выясняется, что часть поселения и один из могильников в древности были разделены руслом реки, что усложняет реконструкцию исторического ландшафта.

Экспедиция носит поэтапный характер: первый этап продлится до начала июля, второй запланирован на сентябрь - после Всемирных игр кочевников.

По данным исследователей, затопленный комплекс Тору-Айгыр относится к периоду X–XIII веков и ушел под воду в XV веке. Работы на Иссык-Куле продолжаются ежегодно и позволяют постепенно восстанавливать картину средневековой жизни на территории региона.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/459730
Теги:
наука, Россия, Кыргызстан, Иссык-Куль
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  