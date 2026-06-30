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Боксеры из Кыргызстана выступят на чемпионате Азии U-23 в Индонезии

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- Самуэль Деди Ирие
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Национальная сборная Кыргызстана по боксу среди спортсменов до 23 лет примет участие в чемпионате Азии U-23, который пройдет с 1 по 17 июля 2026 года в Джакарте (Индонезия).

В мужскую сборную вошли восемь боксеров в различных весовых категориях - от 50 кг до свыше 90 кг. Команду возглавляет главный тренер Данияр Тологон уулу.

Женская сборная Кыргызстана будет представлена тремя спортсменками: Нурайым Осмоновой (48 кг), Миланой Шихизбековой (54 кг) и Гульзиной Мелисбек кызы (65 кг). Подготовкой команды руководит главный тренер Р. Есенкулов.

Участие в чемпионате Азии станет важным этапом для молодых боксеров Кыргызстана и позволит им проверить свои силы на международном уровне.


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URL: https://www.vb.kg/459736
Теги:
бокс, чемпионат, Кыргызстан
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