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Снижение смертности на дорогах. Минздрав и ООН будут вместе бороться с ДТП

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- Виктория Гунгер
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Министр здравоохранения Кыргызской Республики Дамир Осмонов встретился со Специальным посланником Генерального секретаря ООН по безопасности дорожного движения Жаном Тодтом, прибывшим в Кыргызстан с официальным визитом. Об этом сообщили в Минздраве КР.

Во встрече также приняли участие представители Офиса Специального посланника Европейской экономической комиссии ООН, Всемирной организации здравоохранения и другие участники делегации.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы профилактики дорожно-транспортного травматизма, совершенствования системы оказания медицинской помощи пострадавшим при ДТП, а также необходимость дальнейшего укрепления межведомственного сотрудничества в сфере безопасности дорожного движения.

Особое внимание было уделено тому, что дорожно-транспортные происшествия остаются одной из серьезных медико-социальных проблем, приводя к гибели людей, инвалидизации населения и значительной нагрузке на систему здравоохранения. По данным Министерства здравоохранения, ежегодно медицинские организации оказывают помощь тысячам пострадавших в результате ДТП, при этом сохраняется тенденция роста травматизма, в том числе среди пользователей двухколесного транспорта.

Жан Тодт представил международные инициативы ООН в области безопасности дорожного движения, рассказал о современных решениях по защите участников дорожного движения, включая разработку доступного мотошлема нового поколения, а также о глобальных информационных кампаниях, направленных на популяризацию использования ремней безопасности, мотошлемов, соблюдения скоростного режима и отказа от управления транспортом в состоянии опьянения.

Кроме того, обсуждены вопросы подготовки к Глобальной конференции ООН по безопасности дорожного движения, которая состоится 20–21 июля в Соединенных Штатах Америки. Министр здравоохранения Дамир Осмонов выразил заинтересованность в участии в мероприятии и отметил важность обмена международным опытом в вопросах профилактики дорожно-транспортного травматизма.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству, направленному на снижение смертности и травматизма на дорогах, развитие профилактических программ и совершенствование национальной политики в сфере безопасности дорожного движения.


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URL: https://www.vb.kg/459786
Теги:
ДТП, здравоохранение, Кыргызстан, ООН
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