Как за 7 лет IT-проект "ЮниБилим" создал цифровую экосистему в Кара-Балте

"Семь лет назад многие не понимали, зачем создавать IT-проект в Кара-Балте. Нам говорили: "Всё равно талантливые ребята уедут". Но мы никогда не ставили перед собой задачу просто открыть курсы программирования. Мы хотели доказать, что современное образование, технологии и предпринимательство могут стать точкой роста целого города. Сегодня мы понимаем: это была правильная идея. И сейчас наступает момент, когда усилия общества и государства могут объединиться, чтобы вывести регион на совершенно новый уровень", - рассказал VB.KG один из основателей образовательного проекта "ЮниБилим" Иван Катунцев.

В этом году образовательному проекту "ЮниБилим" исполняется семь лет.

Семь лет назад команда из трёх единомышленников - Ивана Катунцева, Сабины Кибаровой и Павла Трубинова - решила сделать то, что многим тогда казалось невозможным: создать в небольшом промышленном городе современный центр IT-образования и доказать, что цифровое будущее Кыргызстана начинается не только в Бишкеке. Сегодня можно уверенно сказать: эта идея состоялась.

За прошедшие годы небольшой клуб по программированию и робототехнике превратился в полноценное образовательное пространство, через которое прошли сотни детей, подростков и взрослых. Для многих "ЮниБилим" стал настоящей альма-матер - местом, где они впервые написали программу, собрали робота, познакомились с искусственным интеллектом, поверили в свои силы и сделали первые шаги в профессии.

Но довольно быстро команда поняла: даже самое качественное образование само по себе не решает главную проблему регионов.

"Если выпускник получает современные знания, но вынужден уехать в столицу или за границу, чтобы найти работу, город продолжает терять самых талантливых людей. Именно тогда появилась идея, которая сегодня стала философией проекта: мы не готовим людей к переезду. Мы создаем условия, чтобы у них появился выбор", - рассказывает Иван Катунцев.

За семь лет вокруг "ЮниБилим" сформировалось настоящее сообщество. К проекту присоединились преподаватели, предприниматели, школьные учителя, родители, представители бизнеса и органов местного самоуправления. Вместе они начали создавать то, чего раньше в Кара-Балте не существовало, - экосистему современных технологий.

История проекта началась 3 июня 2019 года с первого открытого мастер-класса по программированию. Затем появились первые детские и взрослые группы, курсы по веб-разработке, робототехнике, цифровым технологиям и инженерному творчеству. Во время пандемии команда не только сохранила обучение, полностью переведя его в онлайн, но и продолжила развиваться: был открыт новый офис, закуплено оборудование, расширены образовательные программы.

Следующим этапом стало сотрудничество со школами города. Преподаватели начали бесплатно проводить занятия по программированию, проект "Час кода", зимние интенсивы, профориентационные встречи и мастер-классы практически для всех возрастов - от младших школьников до выпускников. С 2021 года "ЮниБилим" ежегодно предоставляет бюджетные места по всем образовательным направлениям. Отбор проходит на конкурсной основе, и для команды это остается принципиальной позицией: талант ребёнка не должен зависеть от дохода его семьи.

Постепенно образовательная инициатива вышла далеко за рамки учебных классов. В 2022 году команда организовала городской хакатон "Технологии для города", где школьники создавали цифровые решения для Кара-Балты. Победителями стали старшеклассники, разработавшие приложение для отслеживания общественного транспорта. В том же году впервые в истории города прошла Ярмарка образования, объединившая около двадцати университетов Кыргызстана, Казахстана и России. Студенты академии получили возможность познакомиться с представителями ведущих вузов и работодателями, а также посетить крупнейшие IT-компании Бишкека.

Позже появились бизнес-форум, собравший около двухсот предпринимателей, бесплатные курсы цифровой грамотности для педагогов, обучение учителей использованию искусственного интеллекта в образовательном процессе и международные хакатоны, в которых студенты "ЮниБилим" становились победителями. Каждый из этих проектов был не отдельным мероприятием, а частью одной долгосрочной стратегии.

Сегодня команда говорит уже не только об образовании. Следующий этап - развитие IT Hub Кара-Балта. Это концепция формирования современной городской экосистемы, где образование, предпринимательство, инновации, стартапы, инвестиции и новые производства работают в синергии. И именно сейчас у этой идеи появляется уникальный шанс.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ о совершенствовании налоговой системы, предусматривающий масштабные меры поддержки IT-сектора, разработчиков программного обеспечения, специалистов в области искусственного интеллекта, стартапов и представителей креативных индустрий. Документ вводит пятилетние налоговые льготы, а также пониженные ставки по подоходному налогу и социальным отчислениям для этих категорий бизнеса. Для страны это означает не просто новые налоговые условия - фактически государство дает сигнал, что развитие цифровой экономики становится одним из национальных приоритетов.

Но налоговые льготы сами по себе не создают индустрию. Любая компания, принимая решение открыть новый офис или производство, задает простой вопрос: где найти подготовленных специалистов? Именно здесь проекты вроде "ЮниБилим" становятся недостающим звеном между государственной политикой и экономикой будущего.

За семь лет команда создала то, что невозможно построить за несколько месяцев: образовательную систему, сообщество, доверие родителей, партнёрские отношения со школами, связи с бизнесом и сотни молодых людей, уже выбравших профессию в сфере информационных технологий. Сегодня эта работа может стать фундаментом для следующего этапа развития Кара-Балты. Если объединить государственные меры поддержки, частные инвестиции, инициативу бизнеса и накопленный образовательный опыт, Кара-Балта способна стать первым региональным центром новой цифровой экономики Кыргызстана.

Это уже не история одной образовательной организации. Это история о том, как небольшой город может стать местом, где создаются новые технологии, появляются современные производства, открываются IT-компании и остаются работать талантливые молодые люди. Именно поэтому сегодня команда "ЮниБилим" объявляет о начале нового этапа развития проекта.

"Мы приглашаем к сотрудничеству государственные структуры, технологические компании, предпринимателей, международные организации, инвесторов и всех, кто разделяет идею развития регионов. За семь лет мы доказали, что изменить город возможно. Теперь мы ищем партнёров, которые готовы сделать следующий шаг вместе с нами - превратить Кара-Балту в один из центров технологического развития Кыргызстана", - резюмируют организаторы проекта "ЮниБилим".