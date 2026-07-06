Как награда за репортаж привела журналиста в сердце Алтая

Победа в международном конкурсе журналистского мастерства "Медиа-Науруз 2025" стала для корреспондента издательского дома "Вечерний Бишкек" Назгуль Абдыразаковой не только профессиональным признанием, но и возможностью стать участницей VI Международной летней школы молодых ученых – историков, тюркологов и алтаистов. За цикл публикаций о сохранении исторической памяти она заняла третье место в номинации "Наша общая Великая Победа", а главным призом стала поездка в Алтайский край. Именно здесь с 29 июня по 3 июля собрались молодые исследователи из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и России, чтобы вместе говорить об общей истории, культуре и будущем гуманитарного сотрудничества.

Уже сама дорога к месту проведения школы задавала настроение предстоящим дням. Покинув Барнаул, автобус постепенно уходил в сторону заповедного соснового бора. Городской шум остался позади, а за окнами один за другим появлялись стройные сосны, наполнявшие воздух густым ароматом хвои. Именно здесь, среди леса, вдали от привычной городской суеты, разместилась площадка Международной летней школы.

Выбор места оказался символичным. Алтай многие историки называют одной из ключевых территорий формирования тюркского мира. Поэтому разговор о прошлом здесь воспринимался совсем иначе. Не в стенах университетских аудиторий, а среди природы, которая сама хранит память о народах, веками населявших эти земли.

В этом году школа объединила представителей университетов Бишкека, Алматы, Караганды, Усть-Каменогорска, Ташкента, Самарканда, Алтайского края, республик Алтай и Тыва. Кто-то изучает археологию, кто-то занимается древнетюркской письменностью, кто-то исследует историю Великого шелкового пути. Но всех объединяло желание лучше понять прошлое и найти единомышленников для будущих исследований.

Торжественное открытие прошло без излишнего официоза. Скорее создавалось впечатление большой встречи людей, которых объединяет общий научный интерес. В своих приветствиях организаторы и гости говорили не только о значении школы, но и о том, что именно молодому поколению исследователей предстоит сохранять историческую память и развивать международное сотрудничество.

Ректор Алтайского государственного университета Сергей Бочаров напомнил, что за шесть лет школа выросла в крупную международную площадку, объединяющую молодых историков, тюркологов и алтаистов из разных стран.

"Международная школа - это площадка, где молодые ученые получают возможность познакомиться с новейшими исследованиями по истории, археологии и этнографии Северной Евразии, получить консультации ведущих экспертов и сформировать научные контакты для будущих исследований", - отметил он.

О том, что сегодня особенно важно сохранять доверие между странами через научное сотрудничество, говорил директор департамента экспертного сопровождения международных программ и проектов Экспертного института социальных исследований Алексей Власов.

"Чем теснее вы общаетесь друг с другом, тем больше возникает доверия. Именно доверие и взаимопонимание являются основой нашего общего будущего", - подчеркнул он.

Одной из самых эмоциональных стала речь директора Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Юлии Лысенко. Она напомнила, что именно ученые несут ответственность за сохранение общей исторической памяти народов Большого Алтая и должны передать ее следующим поколениям. Эти слова словно задали тон всей предстоящей работе школы.

Первый день продолжился кинолекторием, посвященным документальному кино о тюркоязычных народах России. Перед началом показа директор АНО "Про.Азия", пресс-секретарь Фонда поддержки регионального кинематографа Алевтина Колдунова рассказала, что специально для Международной школы были отобраны четыре документальные картины.

По ее словам, выбор был непростым. Ежегодно при поддержке фонда снимается около шестидесяти документальных фильмов, а на конкурс поступает порядка трехсот заявок практически со всех регионов России. Большинство авторов обращаются к историям людей, которые живут и работают вдали от крупных городов, сохраняют традиции своего народа и рассказывают о своей малой родине.

"Мы специально подбирали фильмы, которые были бы интересны именно участникам школы. Нам хотелось показать жизнь современных тюркоязычных народов России. Не музейную экспозицию, а людей, которые сегодня сохраняют язык, традиции, ремесла, музыку и свою культуру", -отметила Алевтина Колдунова.

Она призналась, что организаторы сознательно отказались от большого количества фильмов.

"Программа школы очень насыщенная. Поэтому мы решили ограничиться четырьмя картинами, чтобы не перегружать участников. Документальное кино требует вдумчивого просмотра, а после него хочется обсудить увиденное", - объяснила она.

Первой зрители увидели фильм о ногайцах.

Документальная лента рассказывала не только о традициях ногайцев, но и об их национальном виде спорта- конной борьбе, сохранившейся до наших дней. Через судьбы героев фильма зрители увидели, как живут современные ногайцы, что помогает им сохранять свою культуру и почему так важно передавать эти традиции молодому поколению.

Следующей картиной стал фильм о мастере алтайских топшууров Артеме Чепконакове.

На первый взгляд история посвящена изготовлению традиционного музыкального инструмента. Однако уже через несколько минут становится понятно: фильм совсем не о ремесле.

Это история человека, который сохраняет часть культуры своего народа.

В его мастерской дерево постепенно превращается в топшуур - инструмент, звучание которого сопровождает алтайские сказания, легенды и народные песни уже многие поколения.

Через судьбу одного мастера режиссеры показали гораздо больше как в современном мире продолжают жить древние традиции и почему их сохранение зависит прежде всего от конкретных людей.

По словам Алевтины Колдуновой, именно такие фильмы сегодня приобретают особую ценность.

"Во многих регионах молодежь уезжает в большие города. Постепенно исчезают ремесла, забываются языки, песни, традиции. Поэтому мы поддерживаем режиссеров, которые снимают такие истории. Пока мы рассказываем о людях, сохраняющих свою культуру, эта культура продолжает жить", - подчеркнула она.

Говоря о документальном кино, Колдунова отметила, что подобные фильмы редко становятся массовыми.

Тем не менее именно они позволяют сохранить память о малых народах России, показать их жизнь без стереотипов и познакомить зрителей с культурой, о существовании которой многие даже не подозревают.

"Россия -многонациональная страна. И очень часто проблемы возникают просто потому, что люди мало знают друг о друге. Через кино можно строить культурные мосты. Мы все живем в одном евразийском пространстве, и, несмотря на различия, нас объединяют одни и те же ценности - семья, уважение к родителям, любовь к своей земле и желание сохранить свою культуру", - сказала она.

При этом, по словам Алевтины Колдуновой, документальному кино сегодня приходится бороться за внимание зрителя.

Несмотря на востребованность подобных проектов в профессиональной среде, путь к широкой аудитории остается непростым.

По ее словам, этот вопрос регулярно обсуждают на отраслевых форумах, кинорынках и фестивалях. Представители киноиндустрии ведут диалог с онлайн-платформами, телеканалами и кинотеатрами, однако коммерческие площадки руководствуются прежде всего интересом зрителей.

"Кинотеатры честно говорят: мы - бизнес. Если фильм собирает аудиторию, мы готовы его показывать. Поэтому сегодня важно искать новые форматы, привязывать показы к памятным датам или событиям, приглашать героев картин, работать вместе с журналистами. Тогда документальное кино получает шанс найти своего зрителя", - отмечает она.

По мнению Колдуновой, не менее важна и информационная поддержка. Она считает, что многим молодым режиссерам пока не хватает понимания того, насколько важно рассказывать о своих работах широкой аудитории.

"Иногда авторы настолько погружены в создание фильма, что не задумываются о его продвижении. А ведь хороший фильм тоже нуждается в своем зрителе", - говорит она.

При этом, убеждена собеседница, популяризация документального кино - задача не только кинематографистов. Здесь необходима совместная работа государства, образовательных учреждений, средств массовой информации и самих зрителей.

"Это долгий путь. Но именно документальное кино помогает узнавать друг друга лучше. Через реальные истории людей, их традиции, культуру и образ жизни мы начинаем понимать, насколько много у нас общего", - подчеркнула Алевтина Колдунова.

VI Международную летнюю школу молодых ученых историков, тюркологов и алтаистов проводит Научно-образовательный центр алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского государственного университета при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ. За шесть лет проект стал одной из крупнейших международных площадок, объединяющих молодых исследователей из стран Евразии.

В следующих публикациях мы расскажем о лекциях ведущих ученых России, Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана, работе международных проектных групп, форсайт-сессиях, культурной программе, поездках в музеи Алтая, а также поделимся впечатлениями самих участников школы, для которых эти несколько дней стали не только образовательной программой, но и возможностью найти новых друзей, единомышленников и будущих коллег.