Меркурий продолжает ретроградное движение. Гороскоп с 6 по 12 мюля

Меркурий продолжает ретроградное движение, а Луна убывает, что располагает к активному продвижению уже начатых дел, либо перезапуску давних проектов и начинаний. Столкнувшись с преградами в делах, либо недопониманием в общении, не пытайтесь решать проблемы прежними подходами. Они не сработали прежде, не сработают и в этот раз, что может вызывать раздражение, недовольство и чувство апатии. Смена подхода позволит найти оригинальное решение давних проблем, что выведет ситуацию из тупика. Понедельник благоволит развитию и перезапуску романтических отношений. Полезно работать с тревожностью, мнительностью, обидами. Во вторник и среда упрямо наступая на одни и те же грабли, можно получать, с завидной регулярностью, тот же результат. Путь компромиссов, позволит выбраться из замкнутого круга проблем, как в делах, так и в отношениях. Четверг и пятница благоприятствуют проработке личных, детско-родительских отношений. Полезно прорабатывать страхи, связанные с утратой финансовой стабильности. Суббота и воскресенье – время поездок, общения, обмена информации. Можно проводить ретриты, перезапускать успешные в прошлом проекты, тренинги, семинары.

Овен – романтические приключения выдернут вас из течения обыденной жизни. Согласившись на неожиданное приглашение, вы не пожалеете. Домочадцы и родственники забудут о противоречиях и согласятся на всё, лишь бы вместе с вами провести летние дни где-нибудь за городом. Полученный доход позволит вам организовать досуг, а продуктивные деловые встречи избавят от необходимости заниматься рутинными делами, что освободит время для развлечений.

Телец – суета, которая порядком надоела, прекратится. Срочные дела будут выполнены, а потому в поездках и переписке необходимость пропадёт. Вы будете предоставлены самим себе, и сможете сделать всё что угодно. Отдых, лечебные процедуры, посещение салонов красоты позволят быстро привести себя в порядок, и всё оставшееся время вы сможете посвятить любимому человеку, детям и друзьям. Задуманные развлечения пройдут на славу. Найдётся время и для небольшого ремонта, а также генеральной уборке.

Близнецы – после экспериментов на работе и в личных отношениях, которые закончились неудачно, вы сможете вернуться к давним планам и попробовать начать всё сначала. Деловые партнёры поддержат ваши проекты, заключив долгосрочные договора о сотрудничестве. Ранее направленные коммерческие предложения принесут хорошие результаты. Появится возможность повеселиться, устроив вечеринку или свидание. Позитивных эмоций, которых так не хватало, вы получите с лихвой.

Рак – случайные встречи с влиятельными людьми помогут обрести хорошую работу, либо преодолеть проблемы в собственном бизнесе, а удачный визит в государственные инстанции решит вопросы с документами. Важно не пасовать перед трудностями, а идти уверенно на встречи и переговоры. Все эти хлопоты не пройдут даром. Долгожданные доходы дадут возможность совершить необходимые покупки, а также начать ремонт или строительство.

Лев – навязчивые идеи, заложниками которых вы стали, перестанут кружиться в голове, поскольку вы сами поймёте, насколько они непрактичны. Признав свои ошибки перед близкими людьми и деловыми партнёрами, вы восстановите общение и примите участие в вечеринках, деловых переговорах. Время блистать эрудицией, предлагать на рассмотрение проекты. После переговоров, контракт будет у вас в кармане. Возможен приезд долгожданного гостя издалека и после этой встречи, вы станете меньше разлучаться.

Дева – вас втягивают в очередную авантюру, а потому хорошо подумайте, прежде чем дадите ответ. Освободившись от влияния знакомых, или деловых партнёров, вы поймёте в чём заключался подвох. Занявшись здоровьем, косметическими процедурами, вы восстановите силы и сможете спокойно заняться документами, решением финансовых вопросов. Скорее всего, некоторые документы, особенно связанные с недвижимостью вам скоро пригодятся. Ждите необычного подарка от вашего поклонника.

Весы – обходные пути в решении проблем на работе и с документами добавят дополнительные заботы, поскольку посредники окажутся ненадёжными. Спокойно вы сможете разобраться с ошибками, а потому устранив все неточности, вам не придётся переплачивать за срочность. Неожиданная встреча или разговор по телефону с хорошими знакомыми также внесёт лепту в решении ряда проблем. Быстро могут быть подписаны договора и начато сотрудничество, да и в развлечениях недостатка не будет.

Скорпион – интуитивно чувствуя, что настала пора действовать, не слушайте чьих-либо советов. Решительность обеспечит успех на работе. Настаивая на своих условиях во время переговоров, требуя от руководства подписания документов, вы сможете взять новый рубеж в бизнесе, сменить работу, или в крайнем случае закрепить свои позиции на уже достигнутых высотах. Содействовать успеху будут любимый человек и родственники, а потому свидания или вечеринки вдвойне полезны.

Стрелец – дважды приглашать на вечеринку, свидание или деловую встречу вас не будут, а потому решайтесь без долгих колебаний. Шанс устроить личную жизнь, повеселиться, а также наладить перспективное деловое знакомство выпадает нечасто. Гарантировать успех вам никто не станет, но сама атмосфера и окружение будут благоприятствовать исполнению желаний. Придут хорошие новости издалека, а возможно и нагрянут гости. Может решиться вопрос с вашей поездкой.

Козерог – сбить с толку может полученное сообщение. Увлёкшись перепиской, ожидая от неё прорыва в карьере или в учёбе, вы потратите время зря, обсуждая грандиозные, но непрактичные планы. Если с таким же усердием вы возьмётесь за привычную работу, пользы будет получено больше, поскольку возрастут доходы. Время потраченное на покупки, ремонт в доме оправдается. Выгодно вложив деньги, вы сможете купить больше, чем планировали изначально.

Водолей – планы изменятся стремительно, хотя сомнения до последнего не будут давать вам покоя, нужно ли так круто менять жизнь или нет. Решившись на предложенное сотрудничество, вы вскоре получите хорошие результаты. Новый опыт, интересные знакомые позволят и в дальнейшем развивать свою карьеру. Решатся вопросы с поставкой товара. Друзья и любимый человек не оставят вас, пригласив на вечеринку. Возможно предстоит вместе с ними направиться в развлекательную поездку.

Рыбы – ломая намеченные планы ради незапланированной встречи, вы окажетесь во власти фантазёров и авантюристов, которые попытаются втянуть вас в выгодное только для них мероприятие. Теряя время на бесполезные разговоры, вы лишаете себя возможности совершить выгодные покупки, заработать деньги и помочь близким людям. Придерживаясь своих интересов, вы не только успеете выполнить много работы, но и сможете отдохнуть, занявшись здоровьем и внешностью.

Астролог Андрей Рязанцев