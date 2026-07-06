Машрапов и Мамашов выступят на турнире EFC Global 58 в Оше

18 июля в Оше на Центральном стадионе имени Ахматбека Суюмбаева состоится международный турнир по смешанным единоборствам EFC Global 58.

В рамках бойцовского вечера кыргызстанские спортсмены Тилек Машрапов и Алтынбек Мамашов проведут поединки по правилам грэпплинга. Их выступления станут одними из главных событий масштабного спортивного шоу, которое соберёт сильнейших представителей ММА и борцовских дисциплин.

По информации организаторов, зрителей ожидают зрелищные противостояния и насыщенная программа. Очередной турнир лиги EFC Global, который в этот раз принимает южная столица, подчеркивает растущий интерес к индустрии единоборств и развитию профессионального спорта в Кыргызстане. Как ожидается, вечер боёв на центральном стадионе пройдет при заполненных трибунах и станет одним из самых ярких спортивных событий этого лета.