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Машрапов и Мамашов выступят на турнире EFC Global 58 в Оше

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- Самуэль Деди Ирие
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18 июля в Оше на Центральном стадионе имени Ахматбека Суюмбаева состоится международный турнир по смешанным единоборствам EFC Global 58.

В рамках бойцовского вечера кыргызстанские спортсмены Тилек Машрапов и Алтынбек Мамашов проведут поединки по правилам грэпплинга. Их выступления станут одними из главных событий масштабного спортивного шоу, которое соберёт сильнейших представителей ММА и борцовских дисциплин.

По информации организаторов, зрителей ожидают зрелищные противостояния и насыщенная программа. Очередной турнир лиги EFC Global, который в этот раз принимает южная столица, подчеркивает растущий интерес к индустрии единоборств и развитию профессионального спорта в Кыргызстане. Как ожидается, вечер боёв на центральном стадионе пройдет при заполненных трибунах и станет одним из самых ярких спортивных событий этого лета.


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URL: https://www.vb.kg/459880
Теги:
смешанные бои, Кыргызстан
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