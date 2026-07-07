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Первый урожай ежевики сорта Loch Ness собрали в Таласской области

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Житель Манасского района Таласской области Чубак Жолдошбеков получил первый урожай ежевики сорта Loch Ness, которую высадил в прошлом году на площади 3,6 гектара. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

По словам фермера, с одного куста можно собрать до 15 килограммов ягод. В дальнейшем он рассчитывает довести урожайность до 10 тонн с одного гектара.

Собранную ежевику Жолдошбеков реализует оптовым покупателям в соседнем Айтматовском районе. Стоимость одного килограмма ягод составляет от 200 до 250 сомов.

Как отмечается, сорт Loch Ness хорошо адаптирован к климатическим условиям Таласской области, отличается высокой урожайностью и пользуется спросом благодаря высокому содержанию витаминов.


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URL: https://www.vb.kg/459907
Теги:
Минсельхоз, Таласская область, фермеры, урожай
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