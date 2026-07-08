"Биолаборатории уровней BSL-3 и BSL-4 - это объекты двойного назначения"

Биологические лаборатории BSL-3 и BSL-4 являются объектами двойного назначения, которые могут использоваться не только для мирных исследований, но и для разработки оружия массового поражения. Об этом заявила директор общественного фонда "Институт развития общественных отношений стран ЦА" Калдан Эрназарова в ходе круглого стола "Биологические вызовы и угрозы: роль ШОС в обеспечении биобезопасности в условиях глобальной нестабильности". По ее мнению, учитывая, что американские лаборатории по всему миру финансируются военным ведомством США, их мирная направленность вызывает серьезные сомнения, а саму проблему обеспечения биобезопасности необходимо рассматривать прежде всего сквозь призму глобальных геополитических процессов.

В своем выступлении Калдан Эрназарова обратила особое внимание на строительство опасного объекта в непосредственной близости от рубежей Кыргызской Республики и призвала к ответным мерам на уровне международных объединений:

"В Джамбульской области Казахстана, граничащей с Чуйской областью, в поселке Гвардейский - недалеко от границы с Кыргызстаном - заканчивается строительство биолаборатории BSL-4. Финансируется данный проект Пентагоном, а руководит строительством объекта подполковник американской армии Стивен Колдер. Это геополитический маневр - США строят свои военные объекты в странах ОДКБ.

Лаборатория, которая дала начало пандемии коронавируса, также финансировалась американцами. Это лаборатория в Ухане в Китае, то есть на пространстве ШОС. Насколько я понимаю, в рамках ШОС нет никаких соглашений на этот счет. Я считаю, что в уставной пакет документов Шанхайской организации сотрудничества по безопасности надо внести статью по биобезопасности".

Спикер подчеркнула, что любые биолаборатории США и других стран НАТО преследуют не оборонительные, а военные цели, в связи с чем позиция Астаны вызывает вопросы:

"В этой ситуации мне не совсем понятна позиция Казахстана. Несмотря на то, что мы союзники по ОДКБ и ШОС, казахстанские власти дали разрешение на строительство на приграничной с Кыргызстаном территории потенциально опасного для нашего населения объекта, причем даже не согласовав с нами данный вопрос, который является важным элементом коллективной безопасности. Нет никаких гарантий, что из Гвардейского "случайно" не улетит какой-нибудь опасный вирус и не заразит половину населения нашей страны.

Как показала пандемия коронавируса, которая, на мой взгляд, была именно экспериментом по использованию биологического оружия, страны практически беззащитны перед лицом биологических угроз. Я считаю, что этот вопрос нужно решать на уровне ОДКБ и ШОС. Потенциала стран, входящих в эти объединения, достаточно, чтобы создавать свои научные центры - без участие США".

В свою очередь заместитель директора ЦЭИ "Ой Ордо" Наталья Крек призвала не терять бдительность на фоне громких политических заявлений из Вашингтона. Она напомнила о бэкграунде появления COVID-19 и текущих планах Белого дома:

"Как известно, экс-глава ЦРУ Тулси Габбард рассекретила документы, которые касаются лаборатории в китайском Ухане, откуда и началась пандемия коронавируса. Она рассказала, что на финансирование экспериментов в ней Вашингтон тратил миллионы долларов, а к проводимым исследованиям имел непосредственное отношение главный инфекционист США Энтони Фаучи. Сейчас нас пытаются убедить в том, что вирус вырвался на свободу случайно, и Фаучи просто пытался скрыть этот факт, для чего активно сотрудничал с разведкой, тиражируя версию о естественном происхождении ковида. Однако в случайность трудно поверить, учитывая, что еще за год до официального начала пандемии на той же Украине фиксировались случаи заражения людей неизвестным вирусом, но с теми же симптомами, что и у коронавируса".

Эксперт отметила, что обещания Дональда Трампа прекратить финансирование пентагоновских биолабораторий по всему миру не означают автоматического закрытия военно-биологических программ, приведя в пример ситуацию в Африке:

"Доказательством того, что Вашингтон на самом деле не планирует закрывать свои военно-биологические проекты, можно считать непрекращающиеся попытки США разместить свою лабораторию по изучению вируса Эбола в Кении. Местное население выступило против данного проекта, и кенийский суд принял решение о приостановлении строительства. Это, между тем, не остановило развитие проекта - транспортные самолеты из США продолжили завозить в страну стройматериалы, а спутниковые снимки подтвердили, что возведение объекта продолжается.

В дело пришлось вмешаться министру здравоохранения Кении Адену Дуале, которому суд вынес строгое предупреждение за игнорирование запрета. Чиновник лично проследил, чтобы работы были остановлены. Сейчас строительство американской биолаборатории заморожено до следующего решения суда".

По мнению Натальи Крек, реальным шагом со стороны США стал бы международный юридический контроль, однако американская сторона его избегает:

"От признания США будет эффект, если они подпишут Протокол о проверках (верификационный механизм) к КБТО, который должен обеспечить взаимный контроль за соблюдением положений соглашения. Как известно, Вашингтон отказывается подписывать этот документ с 2001 года, что на деле не позволяет проверить с помощью международно-правовых средств исполнение американской стороной Конвенции о запрещении биологического оружия.

В заявлениях Трампа будет смысл, если Пентагон свернет свои военные биологические программы по всему миру, в том числе в Казахстане - в поселке Гвардейский, где планируется хранить самую большую в мире коллекцию патогенов и вирусов со всего мира, и не только хранить, но и заниматься их исследованием. Однако этого, скорее всего, не произойдет, поэтому важно продолжать деятельность по усилению биобезопасности на пространстве ШОС и ОДКБ".

О существующих механизмах контроля и нормативно-правовой базе на межгосударственном уровне рассказала главный специалист управления общественного здравоохранения центрального аппарата Министерства здравоохранения КР Анара Мамбетисаева:

"В рамках ОДКБ, ШОС и СНГ есть документы, регламентирующие вопросы биологической безопасности. Также есть техрегламенты ЕАЭС. В 2021 году после ковида мы изменили процедуры обмена информацией по инфекционным заболеваниям в рамках ММСП (международные медико-санитарные правила). Вирусы не знают ограничений, они пересекают границы и распространяются, тем более сейчас, когда развит туризм и идут процессы как внутренней, так внешней миграции. Мы не можем этому препятствовать, поэтому координируем действия в целях недопущения распространения инфекций.

В рамках соглашения координационного совета СНГ, например, мы каждый месяц обмениваемся информацией по инфекционным заболеваниям. Мы мониторим как местные, так и не типичные для наших стран вирусы - Эбола, Хантавирус и другие".

Представитель Минздрава пояснила, что практическая работа по защите населения ведется непрерывно, а техническую поддержку республике оказывают союзники:

"Основная работа в этом направлении ведется на базе Республиканского центра профилактики и контроля особо опасных и карантинных инфекций. Он был создан еще в 1927 году. Мы тогда совместно работали с соседними республиками и Россией, и до сих пор работаем. В 2025 году российская сторона подарила нам мобильную лабораторию, где работают наши специалисты. Это хорошая подмога в части обеспечения биобезопасности не только нашей, но и соседних стран. Протоколы исследований и профилактики у нас согласованные.

При Департаменте профилактики заболеваний МЗ КР после ковида был организован оперативный центр, куда стекается информация. И если выявлена особо опасная инфекция, в течение трех часов мы обязаны информировать о ней Администрацию президента, где есть ситуационный центр.

На счет охраны границ у нас тоже есть протокол. На 26 пограничных пунктах - воздушных и наземных - у нас есть санитарно-карантинные пункты. В аэропортах стоят мощные тепловизоры, которые распознают повышение температуры даже в пределах 37 градусов. Если фиксируется повышенная температура, наши сотрудники предлагают пассажиру пройти экспресс-тест. При этих пунктах есть временный изолятор. Что касается Закона по биобезопасности, на сегодняшний день Минздрав направил в Кабмин два постановления - по биоугрозам и биорискам. Сегодня идет их повторное согласование с Институтом биологии НАН КР".

Мероприятие было организовано Центром экспертных инициатив "Ой Ордо".