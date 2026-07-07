Волейболистки Кыргызстана уступили Австралии и сыграют за 15-е место

Женская волейбольная сборная Кыргызстана (U-18) потерпела поражение от команды Австралии в рамках чемпионата Азии среди девушек до 18 лет, который проходит в Таиланде.

Матч состоялся 6 июля на этапе борьбы за 9–16-е места и завершился победой австралийской команды со счетом 3:0.

Кыргызстанки, выступающие на своем первом чемпионате Азии среди команд U-18, пока не смогли одержать ни одной победы на турнире. На групповом этапе команда под руководством главного тренера Абдухамида Айсаходжиева проиграла все три встречи и заняла четвертое место в своей группе.

В утешительном раунде сборная Кыргызстана также уступила Китайскому Тайбэю со счетом 0:3, а затем не смогла оказать сопротивление Австралии.

Следующий матч станет решающим для кыргызстанок в борьбе за 15-е место на чемпионате Азии. Соперником команды станет проигравший в паре Индия - Узбекистан.

Турнир проходит в городе Накхонратчасима и собрал 16 лучших юношеских женских волейбольных сборных Азии.