Конор Макгрегор возвращается в октагон ради реванша с Максом Холлоуэем

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор официально объявил о своем возвращении в октагон после длительного перерыва. Ирландский боец проведет долгожданный поединок против бывшего чемпиона полулегкого веса Макса Холлоуэя на турнире UFC McGregor – Holloway 2, который состоится 8 июля 2026 года.

Этот реванш станет одним из самых ожидаемых событий года в мире смешанных единоборств. Первая встреча Макгрегора и Холлоуэя состоялась в 2013 году на заре их карьер в промоушене - тогда победу единогласным решением судей одержал ирландец.

Для Макгрегора этот поединок станет первым после пятилетнего простоя, вызванного тяжелой травмой ноги. Бывший чемпион неоднократно заявлял о намерении вернуться в UFC и вновь включиться в борьбу за титул.

Макс Холлоуэй, в свою очередь, остается одним из самых опытных, стабильных и зрелищных бойцов организации. За годы, прошедшие после первого поединка с Макгрегором, он успел стать доминирующим чемпионом UFC и провел ряд громких титульных боев, значительно повысив свой уровень и статус в медиа.

Ожидается, что реванш двух главных звезд промоушена станет центральным событием года в индустрии MMA и привлечет внимание миллионов болельщиков по всему миру.