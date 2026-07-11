Почему жара в автобусах - это уже не вопрос комфорта, а вопрос выживания

Одним из самых эмоциональных вопросов на заседании Экологического совета при мэрии Бишкека стала проблема отсутствия кондиционеров в части городских автобусов. Житель столицы, приехавший на встречу на общественном транспорте, признался, что в летний зной старается избегать таких поездок.

"В такую погоду невозможно ездить в автобусе без кондиционера. Но и на велосипеде из-за жары по городу долго не проедешь. Почему первые партии транспорта закупили без охлаждающих систем?" - обратился он к мэру Бишкека Айбеку Джунушалиеву.

Эту позицию горячо поддержали и другие участники Экосовета. Несколько человек рассказали, что добирались на заседание именно на муниципальных автобусах и обратили внимание на показания электронных табло в салонах. По их словам, приборы фиксировали температуру около +40 °C. Горожане подчеркнули, что после подобных поездок сложно говорить просто о комфорте - речь идет уже о безопасности и здоровье пассажиров.

Отвечая на эту критику, Айбек Джунушалиев напомнил, что идея масштабного обновления автопарка появилась еще во время его первого срока на посту градоначальника, однако довести процесс до идеала помешали кадровые перестановки. По его словам, когда он перешел на другую должность, контроль над процессом был утерян. Позже муниципалитет дважды пытался дооснастить кондиционерами автобусы из первых партий, но установить климатические системы "задним числом" оказалось технически невозможно, так как подобные комплексы должны закладываться еще на этапе сборки. Тем не менее мэр заверил, что из ситуации были сделаны выводы: все последующие автобусы и электробусы поступали в город уже с заводскими кондиционерами, а для старых партий мэрия продолжает искать компромиссное решение совместно с производителями.

Пока чиновники ищут выходы из этого технического тупика, экологи бьют тревогу, заявляя, что проблема требует более комплексного и широкого подхода. Специалисты напомнили: Бишкек все чаще сталкивается с аномальными и затяжными периодами зноя. Ситуацию усугубляет эффект "городского острова тепла", когда асфальт, бетон и плотная застройка аккумулируют солнечную энергию, из-за чего температура в центре города становится значительно выше, чем за его пределами.

В таких экстремальных условиях духота в салонах перестает быть просто бытовым неудобством и превращается в прямую угрозу для жизни. Медики предупреждают, что длительное пребывание в перегретом замкнутом пространстве грозит пассажирам обезвоживанием, головокружением, критической нагрузкой на сердечно-сосудистую систему и даже тепловым ударом. В группе особого риска традиционно находятся пожилые люди, дети, беременные женщины и пассажиры с хроническими заболеваниями.

Понимая, что стандартные методы в данном случае не работают, участники обсуждения предложили нестандартный шаг - привлечь к поиску выхода местное научное и инженерное сообщество. Активисты озвучили идею объявить открытый конкурс инженерных решений, ведь в Кыргызстане есть сильные технические университеты, частные компании и талантливые специалисты, способные предложить альтернативные варианты модернизации.

По мнению общественности, такой конкурс мог бы объединить экспертов в области машиностроения, климатической техники и энергоэффективности. Вместо классических кондиционеров они могли бы разработать иные защитные меры: внедрить облегченные локальные системы охлаждения, усилить принудительную вентиляцию, использовать атермальное остекление или применить современные теплоизоляционные материалы для обшивки кузова.

К слову, в Бишкеке уже работают предприятия, выпускающие высокотехнологичную теплоизоляцию для строительной сферы. Участники Экосовета считают, что этот опыт можно перенести и на транспорт: независимая инженерная экспертиза помогла бы оценить, насколько изоляция крыши и стен автобусов снизит нагрев салона и уменьшит нагрузку на технику.

В завершение встречи члены Экологического совета подчеркнули, что вызовы глобального потепления сегодня нельзя решить одним лишь озеленением улиц. Наступило время глобально пересматривать подходы к городской инфраструктуре - от проектирования транспорта и благоустройства до выбора строительных материалов. И хотя в мэрии заверили, что поиски технического решения для "горячих" автобусов будут продолжены, прошедшая дискуссия наглядно показала: адаптация Бишкека к жестким климатическим изменениям становится одной из главных и неотложных задач для городских властей на ближайшие годы.