Пэдди Пимблетт разнес Сен-Дени и заявил, что готов побить Конора Макгрегора

Британский легковес Пэдди Пимблетт триумфально вернулся на победный путь, одержав молниеносную досрочную победу над французом Бенуа Сен-Дени в рамках турнира UFC 329.

Их противостояние завершилось, едва успев начаться. Уже на 52-й секунде первого раунда Пимблетт поймал оппонента на филигранный удушающий прием Д'Арс, вынудив Сен-Дени капитулировать и записав на свой счет одну из самых быстрых побед этого бойцовского вечера.

Сразу после триумфа "Пэдди Бэдди" не стал скромничать и открыто заявил о своих грандиозных амбициях. Прямо в октагоне он дал понять, что готов разделить клетку с любым лидером легкого дивизиона. Среди потенциальных соперников британец выделил Илию Топурию, Джастина Гэтжи, Конора Макгрегора и Макса Холлоуэя, подчеркнув, что ему безразлично имя оппонента и он с удовольствием примет любой громкий вызов.

Этот успех стал для Пэдди важнейшим шагом после досадного январского поражения в поединке за временный чемпионский пояс против Джастина Гэтжи. Столь уверенное выступление позволило британцу громко напомнить о своих притязаниях на титул и вновь претендовать на статус хедлайнера в главных событиях промоушена.

Помимо спортивных итогов, вечер запомнился и глубоким человеческим жестом со стороны триумфатора. Завершив официальное послематчевое интервью, Пимблетт почтил память бывшего футболиста "Ливерпуля" Диогу Жоты и его брата Андре Силвы, эмоционально напомнив трибунам о трагической годовщине их гибели в автомобильной аварии.