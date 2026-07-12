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ГСИН: Экс-глава УГКНБ Бишкека Жакыпбеков не имеет доступа к соцсетям в СИЗО

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Государственная служба исполнения наказаний (ГСИН) официально прокомментировала слухи об освобождении бывшего начальника управления ГКНБ по Бишкеку Эльдара Жакыпбекова, известного как Эду, а также сообщения о наличии у него мобильного телефона в следственном изоляторе.

Поводом для бурных обсуждений в интернете стал свежий пост в Instagram-аккаунте Жакыпбекова, где выложили скриншот с изображением президента Садыра Жапарова и подкрепили его цитатой о неприемлемости предательства. Имя главы государства в тексте прямо не называлось, однако публикация спровоцировала волну домыслов среди пользователей, которые предположили, что арестованный экс-силовик либо вышел на свободу, либо пользуется в камере смартфоном с выходом в интернет.

В пенитенциарном ведомстве эти предположения назвали абсолютно беспочвенными. По данным ГСИН, Жакыпбеков продолжает находиться под стражей в столичном СИЗО-1 (учреждение №21), где он содержится в камере на общих основаниях еще с пятью арестованными и не пользуется никакими преференциями.

Представители службы отдельно подчеркнули, что согласно действующему законодательству и правилам внутреннего распорядка подследственным категорически запрещено иметь при себе мобильные телефоны, пользоваться интернетом или вести соцсети. Средства связи входят в перечень строго запрещенных предметов и изымаются сразу при обнаружении, а виновные привлекаются к ответственности.

В ГСИН добавили, что подобные публикации в соцсетях направлены на дезорганизацию работы изолятора и подрыв доверия к сотрудникам закрытого учреждения. При этом в службе не стали уточнять, кто именно в данный момент имеет доступ к мобильному приложению Жакыпбекова и ведет его страницу на воле, но призвали масс-медиа и граждан доверять только официальным фактам и не тиражировать фейковые вбросы.


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URL: https://www.vb.kg/460047
Теги:
ГКНБ, ГСИН, СИЗО
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