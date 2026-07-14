Женская сборная КР по борьбе выступит на престижном рейтинговом турнире

Женская сборная Кыргызстана по борьбе примет участие в международном рейтинговом турнире Polyak Imre & Varga Janos Memorial, который пройдет с 15 по 19 июля в Будапеште (Венгрия).

Эти престижные соревнования соберут ведущих спортсменок со всего мира и станут важнейшим этапом международного календаря. Для кыргызстанских спортсменок турнир предоставит отличную возможность набрать рейтинговые очки и проверить форму перед ключевыми стартами сезона.

В состав национальной сборной вошли:

Арууке Кадырбек кызы (до 53 кг);

Гульнур Таштанбекова (до 65 кг);

Мээрим Жуманазарова (до 68 кг);

Кайыркуль Шаршебаева (до 72 кг);

Айпери Медет кызы (до 76 кг).

Руководить подготовкой и выступлением спортсменок на коврах Будапешта будут старший тренер Нурдин Донбаев и главный тренер Нурбек Изабеков.

Участие в венгерском турнире позволит представительницам Кыргызстана укрепить свои позиции в мировом рейтинге Объединенного мира борьбы (UWW) и получить ценный соревновательный опыт в схватках с сильнейшими соперницами.