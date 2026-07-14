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Ученые России и Китая выпустили каталог археологического наследия Алтая

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В Алтайском государственном университете состоялась презентация первого российско-китайского каталога Музея археологии и этнографии Алтая "От скотоводства к кочевничеству: археологические культуры Алтая в эпоху бронзы и раннем железном веке". Издание вышло на русском, китайском и английском языках.

По данным, информационного центра НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай"каталог создавался почти полтора года совместными усилиями российских и китайских специалистов. В него вошли наиболее значимые экспонаты музея, сопровождаемые фотографиями, описаниями и краткой информацией об археологических культурах Большого Алтая.

Инициатива подготовки каталога принадлежала Центру совместных археологических исследований Шелкового пути Северо-Западного университета Китая. Китайская сторона также полностью профинансировала создание оригинал-макета и типографские расходы.

Издание охватывает период от ранней бронзы до середины раннего железного века - более двух тысяч лет истории. В нем представлены материалы археологических культур, памятники которых расположены в лесостепной и горной зонах Алтая.

В презентации, приняли участие ректор АлтГУ Сергей Бочаров, ученые университета, представители Центра совместных археологических исследований Шелкового пути Северо-Западного университета Китая, а также гости из Монголии и Казахстана.

Ректор АлтГУ Сергей Бочаров отметил мировое признание российской археологической школы и подчеркнул значение международного сотрудничества.

"Мы находимся в регионе, который входит в проект Великого шелкового пути. Думаю, что нас ожидает еще много важных результатов", - сказал он.

Профессор Ван Цзяньсинь подчеркнул, что Алтай является важным связующим звеном между цивилизацией Китая и евразийскими степями, а новый каталог объединяет богатое археологическое наследие и результаты совместной работы российских и китайских ученых.

Профессор Шао Хуэйцю отметил, что создание Российско-китайского научно-исследовательского центра изучения археологии Большого Алтая выводит сотрудничество на новый уровень. По его словам, каталог призван способствовать развитию международных исследований и популяризации археологического наследия региона.

Главный редактор издания с российской стороны Алексей Тишкин рассказал, что при подготовке каталога особое внимание уделялось научной ценности и визуальной выразительности экспонатов. По его словам, каталог представляет собой не просто музейное издание, а систематизированный свод археологических данных, который может использоваться в научной и образовательной деятельности.

После презентации для гостей провели экскурсию по экспозиции Музея археологии и этнографии Алтая, где представлены многие артефакты, вошедшие в каталог.


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URL: https://www.vb.kg/460097
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