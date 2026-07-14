В июле 2026 года пройдет чемпионат CAFA среди женских сборных до 20 лет

С 21 по 25 июля 2026 года пройдет чемпионат CAFA среди женских молодежных сборных до 20 лет. В турнире Центральноазиатской футбольной ассоциации примут участие четыре национальные команды региона, которые проведут между собой шесть матчей.

С 21 по 25 июля 2026 года пройдет чемпионат CAFA среди женских сборных (U-20). В турнире примут участие четыре национальные команды Центральной Азии, которые сыграют в общей сложности шесть матчей.

Соревнования организованы в рамках программы Центральноазиатской футбольной ассоциации (CAFA) по развитию женского футбола в регионе. Турнир позволит молодым спортсменкам получить международный игровой опыт, повысить мастерство и подготовиться к будущим континентальным первенствам, а также квалификационным стартам под эгидой FIFA.

Организаторы подчеркивают значимость подобных соревнований для популяризации женского футбола в Центральной Азии и открытия новых спортивных перспектив перед молодыми игроками.

Все матчи чемпионата будут транслироваться в прямом эфире на официальном YouTube-канале CAFA. Подробное расписание встреч организаторы опубликуют в ближайшее время.