Воздействие через историю и технологии. Эксперты – о факторах влияния в ЦА

Республика Кыргызстан в последние годы стала центром столкновения интересов США, Британии, Турции, Китая и России. Каждая из стран осуществляет попытки установить контроль над сознанием населения, используя для этого различные способы. Чем грозит республике такое противостояние, обсудили на конференции "Новый виток Большой игры в Центральной Азии".

Эксперт по стратегическим коммуникациям и управлению обществом, офицер КГБ в запасе Анатолий Петренко отметил, что учебники истории каждой из постсоветских республик содержат искажения. По его словам, за 35 лет независимости появилось большое количество желающих внести изменения в трактовку событий, в том числе мирового уровня.

"Они как раз и направлены на то, чтобы наши дети не знали свою историю, потому что эта история для них кость в горле. Наша с вами задача и заключается в том, чтобы свое усилие направить на то, чтобы с детских лет люди получали правдивую информацию, потребляли ее, закреплялась она в них, и дальше они с этим росли", – отметил Петренко.

Как отметил директор Центра экспертных инициатив Игорь Шестаков, роль США в формировании общественного мнения в Кыргызстане преувеличена. Главным вызовом для российского присутствия в стране он называл внедрение идеи "тюркской идентичности", которую активно, в том числе через систему дошкольного образования, продвигает Турция как на территории Кыргызстана, так и в соседних с ней странах и регионах Российской Федерации.

"Эрдоган подписывает указ о тюркской идентичности и включает туда Татарстан. Это то же самое, если бы Россия подписала какой-то документ и туда бы включила Анталью. Еще во времена Советского Союза я видел карту генерального штаба Турции, которая называлась "План воссоздания империи". И туда уже тогда входили Татарстан, Башкортостан, Саха (Якутия)", – отметил эксперт.

Говоря о влиянии других стран на обстановку в республиках, ветеран специальных служб КР Нурлан Досалиев выделил роль Китая, Японии и Южной Кореи, которые активно зашли на рынок бывших республик СССР.

"Конец любого технологического цикла порождает за собой структурный кризис. Китай уже 30 лет забил своим ширпотребом наш регион. И в Россию гонит, и в Америку, и на всех частях континента китайский ширпотреб, китайские товары. Китай сейчас раздулся неимоверно. Огромный технологический мешок переместился в Азию", – заявил эксперт.

По словам Досалиева, формирование нового технологического уклада приведет к войне в странах Центральной Азии. Однако гарантом безопасности бывших советских республик в Азии, по его словам, всегда была Российская Федерация.

Отметим, организатором экспертного обсуждения в Бишкеке выступила Академия политических наук ALTER.