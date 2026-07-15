Связь О! для туристов: eSIM онлайн или SIM по паспорту любой страны

Подключить связь в Кыргызстане благодаря eSIM от Мобильного оператора О! может любой иностранный гражданин – для этого достаточно паспорта своей страны. Оформить eSIM можно полностью дистанционно, не посещая офис оператора.
Главные преимущества eSIM от О! для путешественников:
- 100% онлайн-оформление: Не нужно искать офисы связи – всё очень быстро.
- Доступно для граждан любой страны: Достаточно вашего заграничного паспорта.
- Никаких долгосрочных обязательств: Пользуйтесь столько, сколько нужно. Никаких обязательных договоров на полгода или год.
- Полноценный местный номер: В отличие от международных туристических eSIM, которые дают только интернет, eSIM от О! – это полноценная связь. Вы получаете местный номер для звонков, SMS и легкой авторизации в локальных приложениях такси, банков и доставки.
- Выгодные тарифы: Стоимость связи в Кыргызстане – одна из самых доступных в мире. Например, тариф с полным безлимитом обойдется всего в 330 сомов по акции (около 4$) на 4 недели.
- Максимальное покрытие: Сеть О! обеспечивает уверенный прием и скоростной интернет на 99,8% населенной территории страны.
Как это работает:
- Скачайте приложение "Мой О!" (это можно сделать заранее дома или прямо в аэропорту).
- Нажмите "Стать абонентом О!" и пройдите регистрацию, указав данные паспорта.
- Выберите номер и подходящий тариф.
- Оплатите удобным способом.
- Получите QR-код для активации eSIM – номер заработает сразу же после установки.
Обратите внимание: Регистрация и активация eSIM совершается по прилёте, как только вы окажетесь в зоне действия сети на территории Кыргызской Республики.
Если ваш смартфон не поддерживает технологию eSIM, купить обычную пластиковую SIM-карту можно в любом O!Store или у промоутеров и оформить на ваш паспорт.
Служба поддержки О! работает круглосуточно:
- Telegram: https://t.me/+996700000999;
- WhatsApp: https://wa.me/996700000999;
- Онлайн-чат на сайте o.kg.
О! – на связи с первой минуты в Кыргызстане.
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