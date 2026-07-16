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Женская сборная Кыргызстана U-17 узнала соперников по отбору на Кубок Азии

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- Самуэль Деди Ирие
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Женская сборная Кыргызстана по футболу среди игроков до 17 лет узнала своих соперников по отборочному турниру Кубка Азии - 2027.

Жеребьевка квалификационного этапа состоялась 16 июля в штаб-квартире Азиатской футбольной конфедерации (АФК). По ее итогам кыргызстанская команда была определена в группу D, где встретится со сборными Вьетнама, Палестины и Северных Марианских островов.

Матчи отборочного турнира в группе D пройдут с 5 по 11 октября 2026 года во Вьетнаме. Команды поборются за единственную путевку в финальную стадию, поскольку право выступить на Кубке Азии получит только победитель группы.

Всего в квалификации участвуют команды, распределенные на восемь групп. В финальный этап турнира выйдут восемь победителей групп, которые присоединятся к хозяевам соревнований.

Финальная часть Кубка Азии среди девушек до 17 лет пройдет в Китае, где сильнейшие девичьи сборные Азии разыграют чемпионский титул.


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URL: https://www.vb.kg/460154
Теги:
женский футбол, Кыргызстан
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