Женская сборная Кыргызстана U-17 узнала соперников по отбору на Кубок Азии

Женская сборная Кыргызстана по футболу среди игроков до 17 лет узнала своих соперников по отборочному турниру Кубка Азии - 2027.

Жеребьевка квалификационного этапа состоялась 16 июля в штаб-квартире Азиатской футбольной конфедерации (АФК). По ее итогам кыргызстанская команда была определена в группу D, где встретится со сборными Вьетнама, Палестины и Северных Марианских островов.

Матчи отборочного турнира в группе D пройдут с 5 по 11 октября 2026 года во Вьетнаме. Команды поборются за единственную путевку в финальную стадию, поскольку право выступить на Кубке Азии получит только победитель группы.

Всего в квалификации участвуют команды, распределенные на восемь групп. В финальный этап турнира выйдут восемь победителей групп, которые присоединятся к хозяевам соревнований.

Финальная часть Кубка Азии среди девушек до 17 лет пройдет в Китае, где сильнейшие девичьи сборные Азии разыграют чемпионский титул.