"Кумтор" направил 19 млрд сомов в госбюджет за первое полугодие 2026 года

Закрытое акционерное общество "Кумтор Голд Компани" отчиталось о финансовых результатах деятельности за шесть месяцев 2026 года. Компания перечислила в бюджет Кыргызской Республики налогов и других обязательных платежей на общую сумму 19 млрд сомов.

Помимо налоговых поступлений, значительные средства были направлены акционеру предприятия. В виде дивидендов единственному владельцу компании - ОАО "Кыргызалтын" - было выплачено 300 млн долларов США.

Согласно опубликованным данным, выручка "Кумтора" от производственной деятельности за отчетный период составила 732,725 млн долларов, а чистая прибыль достигла отметки в 418,937 млн долларов.

Эти показатели демонстрируют существенный вклад золотодобывающего гиганта в экономику страны, обеспечивая как наполнение государственной казны, так и доходы стратегического государственного актива "Кыргызалтын".