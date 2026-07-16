С 2027 года в КР введут полный запрет на пластиковые пакеты и посуду

Министерство природных ресурсов, экологии и технической безопасности КР объявило о поэтапном ограничении оборота изделий из пластика и полимерной пленки. Ключевым этапом этой кампании станет введение полного запрета на производство и реализацию таких товаров начиная с 2027 года.

Новые меры являются частью государственной политики по борьбе с пластиковым загрязнением и поддержки глобальных экологических инициатив. В ведомстве подчеркивают, что проблема пластиковых отходов приобрела глобальный характер: микро- и наночастицы пластика попадают в организм человека через пищу, воду и воздух, нанося вред здоровью. Кроме того, срок разложения полиэтиленовых пакетов составляет от 100 до 200 лет, а других пластмассовых изделий - от 400 до 700 лет, что делает их стойкими органическими загрязнителями.

Ограничительные меры уже действуют частично: с 2023 года запрет на оборот определенных видов пластиковой упаковки и пакетов введен в Иссык-Кульской области, а также на территориях особо охраняемых природных зон.

С 2027 года ограничения станут общенациональными. Будет запрещена бесплатная выдача полимерных пакетов в торговле и сфере услуг, за исключением узкого перечня изделий, допускаемых к обращению.

Для минимизации экономических последствий Министерство проводит системную информационную работу с бизнесом, производителями и импортерами. Цель ведомства - дать участникам рынка время подготовиться к переходу на разрешенные альтернативные экологичные материалы.