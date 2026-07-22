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Жители дома №6 в 6-м микрорайоне: "Мы остались без двора"

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- Светлана Лаптева
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Жители дома №6 в 6-м микрорайоне Бишкека обратились к городским властям с просьбой обратить внимание на ситуацию, которая, по их словам, сложилась вокруг их дома. Они утверждают, что жилой дом оказался "зажат" между дорогой, платной автостоянкой и плотным автомобильным потоком, а собственного двора у жителей фактически не осталось.

По словам жильцов, дом расположен в непосредственной близости к проезжей части, по которой круглосуточно движется большое количество транспорта, включая строительные тягачи, пассажирские автобусы и легковые автомобили. Интенсивность движения, как отмечают авторы обращения, значительно возросла, а первый подъезд дома практически выходит на дорогу.

Жители также заявляют, что новый владелец строений по улице Сухэ-Батора организовал платную парковку, заняв под нее практически всю обочину, которая, по их словам, шире самой проезжей части. Из-за этого жители лишились возможности парковать автомобили возле дома и вынуждены оставлять их во дворах соседних домов. Кроме того, они жалуются, что автоматический шлагбаум круглосуточно озвучивает номера автомобилей, нарушая закон о тишине.

В своем обращении жители задают городским властям следующие вопросы:

1. Земля муниципальная, если да, то имеет ли право сносить остановку, убирать мусорку, которых и так мало на густонаселенный район?

2. Мэрия против парковки авто во дворах, где их ставить, занимать детские площадки?

3. По санитарным нормам количество мусорных баков и их дислокация соответствует, если их катастрофически не хватает?

4. Почему по улице, разделенной каналом, не пустить транспорт по разным направлениям: в сторону Б. Юнусалиева - в одном направлении, а в противоположную сторону - в сторону Каралаева? Разгрузить улицу в густонаселенном спальном районе.

5. Кто отвечает за зеленые насаждения на территории нового владельца? Все сосны засушили!

К обращению жители приложили фотографии. Они считают, что ситуация требует вмешательства мэрии Бишкека и профильных служб, поскольку, по их словам, сегодня дом №6 фактически оказался "без двора" - среди дорог, парковки и непрерывного потока автомобилей.


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URL: https://www.vb.kg/460223
Теги:
Бишкек, Кыргызстан
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