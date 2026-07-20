Меркурий завершает ретроградное движение. Гороскоп с 20 по 26 июля

Два значимых события состоятся на этой неделе. В ночь с 22 на 23 июля Солнце переходит в зодиакальное созвездие Лев. Ну и долгожданное событие – в пятницу, 24 июля, Меркурий завершает ретроградное движение и переходит к прямому, что завершает период пробуксовок, переноса встреч, накладок с задержками посылок, поставками товара. Уже с субботы, 25 июля, можно браться за новые дела, запускать проекты, заниматься поставкой товара, начинать строительство или ремонт. Энергия растущей Луны будет способствовать развитию начинаний. В течение недели предстоит сталкиваться с частыми эмоциональными перепадами. Действия под влиянием эмоций, можно будет существенно усложнить отношения и наломать много дров в жизни. Продуманность и осмысленность каждого шага убережёт от ошибочных действий и направит энергию на созидание, позволив и спорные моменты решить благополучно.

Овен - идей и планов будет много, как по развитию бизнеса, так и по летнему отдыху, и большинство из них удастся претворить в жизнь, если не слушать многочисленные возвращения и критику. Вступив в споры, вы только впустую постряпаете воздух, упуская время, и даже лето, которое уже постепенно движется к своему завершению. Проявив инициативу, вы устроите и отличный отдых, и романтические свидания, и успешные деловые презентации. Благополучно сложатся поездки, если опять же, не пытаться угодить всем и вся.

Телец - финансовые вопросы будут решаться в вашу пользу. Появится возможность рассчитаться с долгами, получить долгожданные доходы и создать новые источники финансовых поступлений. Руководство и влиятельные люди, будут в какие-то моменты содействовать вам, но в какие-то моменты они будут не в настроении и могут резко отреагировать на ваши запросы и обращения. Столкнувшись с резкостью, отступите, и вернитесь к решению значимых вопросов позже, когда настроение людей, решающих эти вопросы, изменится.

Близнецы - в полученных сообщениях будет много значимой информации. Некоторая обнадёжит, открывая дорогу реализации совместных проектов, летнему и отдыху и развлечением, а некоторая информация разочарует, поскольку перечеркнёт некоторые планы, особенно связанные с дальними поездками. Принимая происходящие перемены, вы вовремя сориентируетесь и выберите варианты, которые вполне осуществимы. Возможны и финансовые поступления.

Рак - долгие летние дни можно посвятить как неспешному отдыху, даты восстановить силы, так и укреплению финансового положения, улучшению жилищных условий. Благодаря работе и сотрудничеству с влиятельными людьми доходы возрастут, что позволит совершить покупки, устроить липому отдых с профилактическим лечением, а возможно и завершить ремонт в доме. Лишь безудержная погоня за деньгами может завершиться не в вашу пользу, а потому от рискованных инвестиций лучше воздержаться.

Лев - переменчивое настроение деловых партнёров, а также близких людей, будут подталкивать к поиску новых путей профессионального развития, а также других вариантов летнего досуга. В какой-то момент захочется опустить руки, но не сдавайтесь. Неожиданно возникшие возможности позволят устроить незабываемый, полный ярких впечатлений летний отдых, а также выйти на новый уровень профессионального развития, благодаря перспективным знакомствам и контрактам.

Дева – сосредоточьтесь на делах, которые могут оказать влияние на карьерный рост и доходы. Освободив время для встреч с нужными людьми, вы обсушите значимые вопросы, заручитесь их поддержкой. Положительно решаться вопросы с получением документов. Всё это вместе поможет сделать существенный шаг по карьерной лестнице или развитию своего бизнеса. Погрузившись только в решение текущих вопросов, переделываю работы, вы упустите возможность, заработаете усталость и раздражение.

Весы – общение с людьми издалека откроет перед вами большие перспективы. В одних случаях это общение станет началом длительного и перспективного сотрудничества, для других поворотным моментом в учёбе, а для кого-то положит начало ярких путешествий, в том числе и за рубеж. В самом начале этого общения предстоит делать выбор между прежними планами или открывающимисявозможностями И, найдётся немало критиков, которые, в основном из зависти, попытаются разнести в пух и прах полученные вами предложения, тем самым лишив возможности выбора.

Скорпион – у вас есть два пути возможного развития на этой неделе. Один из них преобразования в собственном бизнесе и карьере, что преумножит доходы и позволит взяться за откладываемый ранее ремонт, строительство, и долгожданные покупки. А второй путь – это споры, как в доме, так и на работе, в попытке доказать очевидные факты, но при этом общаясь с собеседники, которые вопреки вашему желанию так и не захотят услышать вашей точки зрения. От принятого вами решения будет и зависеть выбор пути.

Стрелец – полученные известия разрушат уже построенные планы, но с другой стороны и откроют новые возможности, как в летнем отдыхе и романтических путешествиях, так и в получении образования, в том числе и за рубежом. Проявляя гибкость и быстро принимая решения, вы сможете устроить летний отдых, о котором и не смели мечтать, а также создадите новые деловые союзы, открывающие перед вами хорошие перспективы. От споров с руководством лучше пока воздержаться.

Козерог – если и удастся выбраться на отдых, то ненадолго, поскольку дела займут большую часть времени. Появится возможность сменить работу на более высокооплачиваемую, либо взяться за дополнительную работу. Прогресс возможен и в собственном бизнесе. Самое время пополнять казну, увеличивать доходы, а потратить деньги на развлечения и отдых вы ещё успеете, поскольку впереди ещё более месяца лета. Кстати, с инвестициями будьте осторожнее. Риск потерь высок, а вот покупки для дома т обновление гардеробы удачны.

Водолей – заявление и предложения некоторых знакомых будут раздражать, но не ввязывайтесь в словесные перепалки, а насладитесь летом. Благодаря полученным предложениям, вы устроите непродолжительный летний вояж, окажетесь на вечеринках или романтическом свидании, что существенно изменит вашу жизнь. Некоторые идеи деловых партнёров окажутся перспективными, что станет началом долгосрочного сотрудничества и оживит деловую жизнь. Бизнес поездки также пойдут на пользу делам.

Рыбы – происходящие вокруг перемены могут тревожить, и возникшее беспокойство скажется на здоровье. В то же время появятся неожиданные варианты развития. Переключившись с тревог на рассмотрение полученных предложений, вы сможете преумножить доходы, обретя новые, устойчивые источники доходов. Стоит заняться покупками, вложением в развитие своего дела, а также заняться преобразованиями в доме. Сделки с недвижимостью также удачны, а в конце недели можно браться за ремонт или строительство.

Астролог Андрей Рязанцев