А ваша семья связана с жайлоо? VB.KG запускает спецпроект о людях гор

Организация Объединенных Наций объявила 2026 год Международным годом пастбищных земель и пастбищных животноводов. Эта инициатива призвана обратить внимание на огромную роль пастбищ в жизни человечества и на людей, которые веками сохраняют традиции животноводства, передают знания о природе и поддерживают уникальный образ жизни.

Пастбища - это не просто территории для выпаса скота. Это живые экосистемы, которые занимают почти половину площади суши планеты. Они помогают сохранять биоразнообразие, защищают почвы от эрозии, удерживают воду и играют важную роль в борьбе с изменением климата.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), от состояния пастбищ зависит благополучие около двух миллиардов человек по всему миру - фермеров, скотоводов и целых общин, для которых животноводство является не только источником дохода, но и частью культуры.

Для Кыргызстана эта тема имеет особое значение.

Жайлоо - это не просто место, куда летом перегоняют скот. Это часть исторической памяти народа, его традиций и образа жизни. На протяжении веков кыргызские семьи жили в тесной связи с горами, природой и сменой сезонов. Переходы на летние пастбища формировали особый уклад, где знания о земле, воде, животных и погоде передавались из поколения в поколение.

Сегодня за каждым жайлоо стоят люди.

Это чабаны, которые проводят месяцы вдали от городов, следят за стадами и знают каждую тропу в горах. Это семьи, которые сохраняют традиции выпаса и передают детям любовь к родной земле. Это специалисты, которые занимаются развитием животноводства, ветеринары, ученые и исследователи, изучающие природное и культурное наследие кыргызских пастбищ.

Но за официальными цифрами и статистикой всегда стоят человеческие истории.

Истории дедушек и бабушек, которые всю жизнь провели на жайлоо.

Истории родителей, которые каждое лето поднимались в горы вместе со своими семьями.

Истории молодых людей, которые сегодня мечтают продолжить дело предков - стать фермерами, животноводами, ветеринарами или посвятить себя сохранению традиционного образа жизни.

Возможно, в вашем селе живет человек, о котором должны узнать другие. Чабан с большим опытом, семья, которая десятилетиями сохраняет традиции, или молодой человек, который выбрал путь, связанный с землей и животными.

А может быть, именно вы храните старые фотографии, семейные рассказы, легенды о жайлоо, перевалах, кочевых маршрутах и людях, для которых горы стали настоящим домом.

VB.KG предлагает читателям рассказать свои истории.

Кто в вашей семье связан с жайлоо? Какими были ваши бабушки и дедушки? Какие традиции сохранились в вашем селе? Есть ли человек, чья жизнь может стать примером для других?

Присылайте свои воспоминания, фотографии и рассказы.

Ведь Международный год пастбищных земель и пастбищных животноводов - это не только история о природе. Это история о людях, которые веками сохраняют одно из главных богатств Кыргызстана - его жайлоо.