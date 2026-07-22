"Не было бы архивов, не было бы истории…": к 100-летию Архивной службы КР

Архив – это своего рода паспорт государства, в нем указано, когда государство было основано и где находятся его границы. Мировая цивилизация, признанная человечеством в соответствии с общепринятым пониманием считаются только материалы, заверенные печатью архива. История ни одного государства не обходится без архивных документов.

Невозможно представить историю государства без архивных документов. С годами одно поколение сменяет другое.

Что касается истории кыргызского архива, то он был создан как архивное бюро Региональном комиссариатом Киргизской автономной области, а также получил название Центрального архива.

В 1928 году было продолжено комплектование архивных материалов и было принято 1500 документов в архив. Сейчас хранится около 4 млн. документов, датируемых XIX веком. Примерно 120000 из них – это фотографии, фильмы, аудиовидеозаписи.

Как чётко указано в Законе Кыргызской Республики "О Национальном архивном фонде Кыргызской Республики", архивными документами являются также официальные бумаги, независимо от их принадлежности, разработанные учреждениями и предприятиями, расположенными на территории Кыргызстана и любой точки мира.

Документы архива делятся на два типа по сроку хранения. Временное хранение составляет до 75 лет и включает официальные документы, касающиеся персональных данных физических лиц, а также личные дела предприятий.

Документы, касающиеся предприятий, учреждений и государственных структур, хранятся постоянно и бессрочно. Сюда также относится фильмы, видеозаписи, фотографии и аудиоматериалы.

Согласно закону, аудиовизуальные документы обязаны передаваться в государственные архивы после совершения копирования и после трансляции телевизионных радиопрограмм.

Архив – это история каждой нации, её прошлое и мысли её предков. В целом, жизнь человечества остаётся в архиве. В этом смысл, будущий рост и развитие каждой нации, жизнь человечества.

Роль архива огромна. Изучая материалы, хранящиеся в архиве, мы можем увидеть и проанализировать труды, достижения и недостатки наших предков, а также узнать о них в настоящем и будущем, которые используются в жизни. Поэтому ценность архива очень велика, содержащиеся в нем материалы бесценны.

Основные обязанности архивистов включают комплектования, сохранение и использование Национального архива Кыргызской Республики, а также предоставление архивных услуг.

Помимо обеспечения сохранности информационных ресурсов, архивисты стремятся к тому, чтобы накопленный за историю опыт служили интересам общества и каждого отдельного человека.

В последние годы наблюдается рост интереса общественности к информации о событиях прошлого и у каждого есть возможность воспользоваться такой информацией, архивные учреждения готовы оказывать услуги и наши двери всегда открыты, укрепились деловые связи между архивистами и государственными учреждениями, учеными и общественными организациями.

Повысилось предоставление архивами услуг по удовлетворению социально-правовых, экономических и других информационных потребностей граждан.

Архивные учреждения занимаются деятельностью, направленной на предоставление всем кандидатам информации в различных формах. В этой связи они готовят выставки фотодокументов, радио - и телепрограмм, публикуют выдержки из документов и статьи о них в средствах массовой информации, а также издают собрания документов самостоятельно или совместно с другими учреждениями.

Каждая годовщина, отмечаемая в республике, особенно годовщина выдающихся государственных деятелей, сопровождается выставками архивных документов и фотодокументов.

В последние годы особое внимание уделяется совершенствованию материально – технической базы архивной службы.

Архивная служба также активно сотрудничает с зарубежными государственными архивами, является членом Международного совета по архивом и его Евразийского отделения. Архивы стран СНГ работают в рамках использования архивных данных.

Сегодня Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Кыргызской Республики является центром сбора, хранения и организации использования аудиовизуальных документов, отражающих важные события в нашей республики. В рамках празднования 100-летия "Дня архивиста" мы расскажем о некоторых аудиовизуальных документах, хранящихся в этом учреждении и являющихся частью нашей истории.

В соответствии с Постановлением №746 Совета народных комиссаров Кыргызстана в 1941 году в Кыргызстане был создан архив фото- и кинодокументов. В той же резолюции предусматривалось, что к 1 января 1942 года все учреждения, организации, предприятия и частные лица, хранящие аудиовизуальные документы, обязаны передать выше упомянутые документы в архив.

Сначала архив начал свою работы с учреждений, хранивших фотодокументы. Негативы принимались из редакций газет, расположенных в республике и из Киргизского областного научно-исследовательского института. В последующие годы сотрудники архива привозили на хранение фотографии дореволюционного периода из архивов и музеев Москвы, Ленинграда и Ташкента, в т.ч. портрет Алайской царицы Курманжан Датки, фотографии Шабдана Жантаева и др., фотографии киргизов, привозящих пшеницу на рынок в Пишпеке, виды улиц Пишпека, первый мотоцикл в Пишпеке, приготовление кебабов на рынке Пишпека, место продажи муки, вспашка земли мотыгой, кочевые киргизы Ферганской долины, главы Пишпексого района Варгушин, И.Терентьев и Незведские, фотографии жителей, переехавших в Иссык-Куль из России и учителей городских школ.

Среди многочисленных произведений, хранившихся в архиве, блестящей эпос "Манас"- это вершина кыргызского устного творчества.

Написанный в 1903 году, эпос был исполнен поэтом – манасистом Кенжкарой Калча уулу, поэт из Семетеев, живший в конце XI в начале ХХ веков, исполняет длинный отрывок из эпической поэмы "Манас". 1903 год.

Уникальность аудиовизуальных документов заключается в том, что они созданы непосредственно во время событий и содержат важные детали, которые невозможно отразить в других материалах. Такие документы хранятся только в Центральном государственном архиве кинофото и аудиовизуальных документов Кыргызской Республики, единственном архиве в нашей республике. Это фильмы, видеозаписи, фотографии и звукозаписи. Собранные в архиве документы представляют собой собрание кыргызских хроник, то есть документальный памятник истории. По сравнению с другими документами аудиовизуальные документы позволяют человеку увидеть своими глазами, услышать и почувствовать себя свидетелем этих событий. Рассказ, поведанный кем – то, не произведёт такого впечатления, как если бы человек не видел его своими глазами.

Документальные фильмы, в основном киноколлекции, киножурналы "Советский Кыргызстан" и специальные выпуски, документально-хронологические и научно-популярные фильмы, кинобиографии и кинохроника, начиная с фильмов 1939 года и заканчивая 1940 годом по настоящее время.

Фильмы сохранены в полном объеме. Среди них – доклад Председателя Государственного комитета Киргизской АССР о земельной и водной реформе в южном Кыргызстане в 1927-28 годах.

В видеоматериалы вошли кадры выступления А.Орозбекова на митинге перед крестьянами в Базар-Коргоне, а также кадры распределения земли.

Кадры из кинодокументов, хранящихся в архиве кинофотофонодокументов.

Фото: 0-34367, 0-27791 Центральный штат, из фотодокументов, хранящихся в архиве кино-фото и фонографических материалов.

Государственный фонд в Кыргызстане

Сохранились фотографии видных выдающихся государственных деятелей, активно участвовавших в формировании Советского Союза и создании советской социальной структуры, дошедших до народа своим трудом, но подвергшихся жестоким репрессиям 1937 года и страданиям, чьи имена теперь сияют, как убывающая звезда.

Фото: 0-55680- К.Тыныстанов

0-57956 – Д.Зульфибаев

0-57024 – Дж.Садаев

0-37743 – Т.Айтматов

0-59391 – А.Сыдыков

0-19988 – И.Арабаев

0-54391 – А.Булатов

0-54906 – К.Табалдинов

0-57021 – И.Айдарбеков

0-58971 – Ю.Абдрахманов

Статью подготовила: начальник отдела комплектования, научно-справочного аппарата и использования документов ЦГА КФФД КР - Балбакова Рахат Айдаралиевна