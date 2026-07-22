Погода
$ 87.49 - 87.79
€ 99.67 - 100.67

"Не было бы архивов, не было бы истории…": к 100-летию Архивной службы КР

319  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Архив – это своего рода паспорт государства, в нем указано, когда государство было основано и где находятся его границы. Мировая цивилизация, признанная человечеством в соответствии с общепринятым пониманием считаются только материалы, заверенные печатью архива. История ни одного государства не обходится без архивных документов.

Невозможно представить историю государства без архивных документов. С годами одно поколение сменяет другое.

Что касается истории кыргызского архива, то он был создан как архивное бюро Региональном комиссариатом Киргизской автономной области, а также получил название Центрального архива.

В 1928 году было продолжено комплектование архивных материалов и было принято 1500 документов в архив. Сейчас хранится около 4 млн. документов, датируемых XIX веком. Примерно 120000 из них – это фотографии, фильмы, аудиовидеозаписи.

Как чётко указано в Законе Кыргызской Республики "О Национальном архивном фонде Кыргызской Республики", архивными документами являются также официальные бумаги, независимо от их принадлежности, разработанные учреждениями и предприятиями, расположенными на территории Кыргызстана и любой точки мира.

Документы архива делятся на два типа по сроку хранения. Временное хранение составляет до 75 лет и включает официальные документы, касающиеся персональных данных физических лиц, а также личные дела предприятий.

Документы, касающиеся предприятий, учреждений и государственных структур, хранятся постоянно и бессрочно. Сюда также относится фильмы, видеозаписи, фотографии и аудиоматериалы.

Согласно закону, аудиовизуальные документы обязаны передаваться в государственные архивы после совершения копирования и после трансляции телевизионных радиопрограмм.

Архив – это история каждой нации, её прошлое и мысли её предков. В целом, жизнь человечества остаётся в архиве. В этом смысл, будущий рост и развитие каждой нации, жизнь человечества.

Роль архива огромна. Изучая материалы, хранящиеся в архиве, мы можем увидеть и проанализировать труды, достижения и недостатки наших предков, а также узнать о них в настоящем и будущем, которые используются в жизни. Поэтому ценность архива очень велика, содержащиеся в нем материалы бесценны.

Основные обязанности архивистов включают комплектования, сохранение и использование Национального архива Кыргызской Республики, а также предоставление архивных услуг.

Помимо обеспечения сохранности информационных ресурсов, архивисты стремятся к тому, чтобы накопленный за историю опыт служили интересам общества и каждого отдельного человека.

В последние годы наблюдается рост интереса общественности к информации о событиях прошлого и у каждого есть возможность воспользоваться такой информацией, архивные учреждения готовы оказывать услуги и наши двери всегда открыты, укрепились деловые связи между архивистами и государственными учреждениями, учеными и общественными организациями.

Повысилось предоставление архивами услуг по удовлетворению социально-правовых, экономических и других информационных потребностей граждан.

Архивные учреждения занимаются деятельностью, направленной на предоставление всем кандидатам информации в различных формах. В этой связи они готовят выставки фотодокументов, радио - и телепрограмм, публикуют выдержки из документов и статьи о них в средствах массовой информации, а также издают собрания документов самостоятельно или совместно с другими учреждениями.

Каждая годовщина, отмечаемая в республике, особенно годовщина выдающихся государственных деятелей, сопровождается выставками архивных документов и фотодокументов.

В последние годы особое внимание уделяется совершенствованию материально – технической базы архивной службы.

Архивная служба также активно сотрудничает с зарубежными государственными архивами, является членом Международного совета по архивом и его Евразийского отделения. Архивы стран СНГ работают в рамках использования архивных данных.

Сегодня Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Кыргызской Республики является центром сбора, хранения и организации использования аудиовизуальных документов, отражающих важные события в нашей республики. В рамках празднования 100-летия "Дня архивиста" мы расскажем о некоторых аудиовизуальных документах, хранящихся в этом учреждении и являющихся частью нашей истории.

В соответствии с Постановлением №746 Совета народных комиссаров Кыргызстана в 1941 году в Кыргызстане был создан архив фото- и кинодокументов. В той же резолюции предусматривалось, что к 1 января 1942 года все учреждения, организации, предприятия и частные лица, хранящие аудиовизуальные документы, обязаны передать выше упомянутые документы в архив.

Сначала архив начал свою работы с учреждений, хранивших фотодокументы. Негативы принимались из редакций газет, расположенных в республике и из Киргизского областного научно-исследовательского института. В последующие годы сотрудники архива привозили на хранение фотографии дореволюционного периода из архивов и музеев Москвы, Ленинграда и Ташкента, в т.ч. портрет Алайской царицы Курманжан Датки, фотографии Шабдана Жантаева и др., фотографии киргизов, привозящих пшеницу на рынок в Пишпеке, виды улиц Пишпека, первый мотоцикл в Пишпеке, приготовление кебабов на рынке Пишпека, место продажи муки, вспашка земли мотыгой, кочевые киргизы Ферганской долины, главы Пишпексого района Варгушин, И.Терентьев и Незведские, фотографии жителей, переехавших в Иссык-Куль из России и учителей городских школ.

Среди многочисленных произведений, хранившихся в архиве, блестящей эпос "Манас"- это вершина кыргызского устного творчества.

Написанный в 1903 году, эпос был исполнен поэтом – манасистом Кенжкарой Калча уулу, поэт из Семетеев, живший в конце XI в начале ХХ веков, исполняет длинный отрывок из эпической поэмы "Манас". 1903 год.

Уникальность аудиовизуальных документов заключается в том, что они созданы непосредственно во время событий и содержат важные детали, которые невозможно отразить в других материалах. Такие документы хранятся только в Центральном государственном архиве кинофото и аудиовизуальных документов Кыргызской Республики, единственном архиве в нашей республике. Это фильмы, видеозаписи, фотографии и звукозаписи. Собранные в архиве документы представляют собой собрание кыргызских хроник, то есть документальный памятник истории. По сравнению с другими документами аудиовизуальные документы позволяют человеку увидеть своими глазами, услышать и почувствовать себя свидетелем этих событий. Рассказ, поведанный кем – то, не произведёт такого впечатления, как если бы человек не видел его своими глазами.

Документальные фильмы, в основном киноколлекции, киножурналы "Советский Кыргызстан" и специальные выпуски, документально-хронологические и научно-популярные фильмы, кинобиографии и кинохроника, начиная с фильмов 1939 года и заканчивая 1940 годом по настоящее время.

Фильмы сохранены в полном объеме. Среди них – доклад Председателя Государственного комитета Киргизской АССР о земельной и водной реформе в южном Кыргызстане в 1927-28 годах.

В видеоматериалы вошли кадры выступления А.Орозбекова на митинге перед крестьянами в Базар-Коргоне, а также кадры распределения земли.

Кадры из кинодокументов, хранящихся в архиве кинофотофонодокументов.

Фото: 0-34367, 0-27791 Центральный штат, из фотодокументов, хранящихся в архиве кино-фото и фонографических материалов.

Государственный фонд в Кыргызстане

Сохранились фотографии видных выдающихся государственных деятелей, активно участвовавших в формировании Советского Союза и создании советской социальной структуры, дошедших до народа своим трудом, но подвергшихся жестоким репрессиям 1937 года и страданиям, чьи имена теперь сияют, как убывающая звезда.

Фото: 0-55680- К.Тыныстанов

0-57956 – Д.Зульфибаев

0-57024 – Дж.Садаев

0-37743 – Т.Айтматов

0-59391 – А.Сыдыков

0-19988 – И.Арабаев

0-54391 – А.Булатов

0-54906 – К.Табалдинов

0-57021 – И.Айдарбеков

0-58971 – Ю.Абдрахманов

Статью подготовила: начальник отдела комплектования, научно-справочного аппарата и использования документов ЦГА КФФД КР - Балбакова Рахат Айдаралиевна


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/460314
Теги:
архив, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  