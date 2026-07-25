Борьба с караганой: Ученые КР и КНР рассказали о спасении пастбищ Суусамыра

Ученые Кыргызстана и Китая разработали новый эффективный механизм борьбы с караганой. Событие для нашей страны наиважнейшее, можно без преувеличения сказать, государственной важности. Что подтверждает представительный состав делегации, отправившейся 22 июля в Суусамырскую долину для участия в демонстрационном запуске оборудования по переработке кустарника карагана для производства биокорма. Ученые Научно-исследовательского центра экологии и окружающей среды Центральной Азии-Бишкек – главные "виновники" события, а также их коллеги из разных институтов Национальной академии наук Кыргызстана во главе с ее президентом, представители посольства Китая, министерств сельского хозяйства и природы и, конечно, журналистской братии отправились на место события.

Попытки остановить нашествие колючки были тщетны

Тучи и холодный туман, накрывшие перевал Тоо-Ашуу, придавали горной макушке мрачный пугающий вид. Но, спустившись вниз на несколько сотен метров, перед взором открылась пестрая, солнечная долина с юртами, табунами коней на зеленовато-желтой земле, с выделяющимися ярко-зелеными островками кустарника.

- Это и есть карагана. Сам по себе кустарник из семейства бобовых с экологической точки зрения не вредит природе, не представляет опасности для человека. Напротив, он – отличный медонос, играет склоноукрепляющую роль, защищает от оползней, удерживает влагу в почве и обогащает ее, считается еще и лекарственным, - пояснил мне со-директор Научно-исследовательского центра экологии и окружающей среды Центральной Азии с кыргызской стороны Саламат Абдыжапар уулу.

Но, по его словам, животные обходят кустарник стороной, они не едят его из-за его колючести. Карагана, как известно, всегда росла здесь. Но раньше нагрузка на пастбища была равномерной, не такой большой как сегодня, и такого масштаба проблемы не возникало. В Суусамырской же долине находятся одни из самых крупных пастбищ в нашей стране, они играют огромную роль в развитии животноводства. И местные жители, руководство страны забили тревогу, поскольку карагана вытесняет полезные для скота растения и не дает травам-конкурентам ни малейших шансов восстанавливаться, и, если не бороться с ней, то пастбища погибнут, на этих землях будет расти только одна карагана. Эта высокогорная колючка - с виду даже красивое, и в принципе полезное с точки зрения экологии растение - ставит под угрозу стратегическую отрасль нашего сельского хозяйства – животноводство. Что в свою очередь влияет на продовольственную безопасность страны и ее экономику.

- И если сейчас не предпринять эффективных мер, то пастбища Суусамыра в ближайшие годы станут непригодными для своих целей. Конечно, с ней боролись и раньше, применяли различные методы - выкорчевывали, сжигали, травили пестицидами. Но все это, по мнению ученых Академии наук, наносило пастбищным землям не меньше вреда, чем сама карагана. Применение этих методов запретили. Тем более, что попытки остановить нашествие колючки были тщетны, она продолжала свое, образно говоря, триумфальное шествие, - сказал в интервью VB.KG Саламат Абдыжапар уулу. - Пока нам на помощь в борьбе с непокорной караганой не пришли китайские ученые из Научно-исследовательского центра экологии и окружающей среды ЦА-Бишкек.

Карагана вновь под прицелом ученых

По его словам, возвращаясь из научной поездки, его китайские коллеги обратили внимание на темные пятна - заросли кустарника на суусамырских пастбищах, поинтересовались, что это за растение.

-Мы объяснили, рассказали о стоящей перед страной проблеме. И китайские ученые заинтересовались и начали изучать использование караганы как биокорма для животных. Рассказали, что из подобных растений, которые не употребляют домашние животные, в Китае изготавливают экологически чистый, полезный по своим питательным свойствам биокорм для них.

Разумеется, мы подхватили эту идею и предложили китайским коллегам попробовать производить биокорм из караганы у нас и заодно заняться научными наблюдениями за ее распространением, чтобы найти способ освободить пастбища от нее и вообще предотвратить ее наступление на них, - отметил со-директор центра Саламат Абдыжапар уулу. – Так возник этот проект, в котором активное участие принимают ученые обеих стран.

Проект решили разрабатывать в Суусамырской долине, поскольку здесь карагана захватила обширные территории. Тем более, что на борьбу с ней нацелены и местное население, и сельская управа Суусамырского айыл окмоту. К тому же позволяет и инфраструктура – близко трасса, есть электричество. Но главное, как несколько раз особо подчеркивалось, это - решительный настрой жителей на борьбу, они прислушиваются к каждому слову специалистов, поскольку им в дальнейшем придется самим заняться переработкой караганы в биоресурс.

Животным биокорм пришелся по вкусу

Гранулятор кормов "Саньцюе", купленный на деньги проекта, был доставлен и смонтирован в селе Суусамыр. И, как показал его демонстрационный запуск, процесс переработки в общем-то несложный - машина тщательно измельчает срезанную, высушенную карагану, затем в специальной емкости в нее добавляют разные травы, зерно, кукурузу, снова все измельчают, перемешивают, и та же установка формирует смесь в гранулы.

На этой установке можно выбирать любой состав биокорма, гранулировать его с учетом потребности разных видов животных. Главное, животные получают полезное, полноценное и экологически чистое питание, в котором есть все микроэлементы и стимулирующие вещества для их роста и развития. В составе той же караганы, как было уже сказано, много питательных веществ и, если бы не ее колючесть, животные кустика не оставили бы. По крайней мере, в гранулах с разными добавками они едят ее, как говорится, за милую душу.

- Производством биокорма на грануляторе в дальнейшем займутся сами местные жители. Мы, конечно, проведем тренинги для них, обучим местных специалистов работе на установке, расскажем, какие добавки должны быть в составе, какое их сочетание полезнее для животных. Тем более, что местные власти, министерства сельского хозяйства и природы, как заверили их представители - заместители министров, готовы тоже во всем поддержать сельчан в развитии нового для них производства, важного не только для этого региона, но в целом и для страны. Да и наши специалисты будут постоянно на связи с ними, - рассказал по дороге на экспериментальный участок со-директор Научно-исследовательского центра экологии и окружающей среды с китайской стороны Ли Яоминг.

Экспериментальный участок – это, можно сказать, вторая научная часть совместного исследовательского проекта борьбы с караганой. Он создан, как пояснил Ли Яоминг, для наблюдения за распространением караганы, чтобы выработать методы, которые могут остановить и предотвратить ее наступление. На нескольких освобожденных от кустарника участках специалисты посеяли разные виды трав, произрастающих на этих землях, чтобы выяснить, пойдут в рост они или кустарник. И, судя по тому, что на скошенных в прошлом году участках, начала подниматься трава, ученые двух стран выбрали правильную тактику борьбы. Это вселяет надежды. Но о результатах эксперимента, по мнению самих исследователей, можно будет говорить не ранее, чем через два-три года.

- Благодаря этому проекту мы решаем проблему с караганой. Это и большая поддержка наших животноводов, - сказал в интервью VB.KG президент Академии наук Кыргызстана Бекмамат Дженбаев. – Если дальнейшие исследования покажут, что животные хорошо прибавляют в весе, здоровы, то, конечно, проект надо будет распространять на другие регионы, где произрастает карагана и другие растения, которые в чистом виде животные не едят, но которые можно использовать для производства биокорма. Это хороший выход.

А исследования на экспериментальном поле покажут, насколько эффективен предложенный метод борьбы с кустарником. Однако, судя по тому, что мы увидели, усилия и труд коллег не пропали даром – карагана на этот раз уступает, травы, растущие тут испокон веков, отвоевывают у нее свои территории. Мы уже много лет плотно работаем с китайскими учеными в разных сферах, используем их технологии, разрабатываем совместные проекты. Наука в Китае, как известно, на очень высоком уровне. Коллеги идут нам навстречу и надо использовать опыт совместной работы с ними. Такое сотрудничество дает только плюсы, - считает президент НАН Бекмамат Дженбаев.

Своим мнением от увиденного и о перспективах научного сотрудничества двух стран поделился советник-посланник посольства Китая в Кыргызстане Ли Хуа.

- В рамках совместного строительства "зеленого" Шелкового пути отношения между нашими странами непрерывно укрепляются и приносят все более весомые результаты на благо наших стран. На базе созданного академиями наук Китая и стран ЦА, в том числе Кыргызстана, Научно-исследовательского центра экологии и окружающей среды уже десять лет реализуются совместные проекты по охране горных экосистем, рациональному использованию водных ресурсов, по борьбе с караганой и другие.

Благодаря китайским технологиям, кустарник, который наносит ущерб животноводству, может, наоборот, приносить пользу отрасли и самим животноводам. Этот проект касается не только научной стороны, но и социального, экологического и экономического аспектов. Иными словами, он направлен на устойчивое развитие.

А устойчивое развитие - общая цель всех стран. Китайская сторона готова и дальше использовать научно-исследовательский потенциал центра, укреплять сотрудничество в области экологической науки и внедрения современных технологий, совместно развивать проекты с кыргызскими учеными. Как мы убедились, уже на первом этапе этого важного проекта достигнуты впечатляющие результаты. Ученые двух стран и дальше будут работать над ним и достигнут желаемого эффекта, - сказал в интервью VB.KG Ли Хуа.

Местные жители тоже по достоинству оценили усилия и труд ученых.

- Проект и эта установка по переработке караганы в биокорм, которую передают нам, просто спасение для нас. Мы – животноводы. И состояние пастбищ всегда для нас было жизненно важным вопросом. Суусамырское мясо справедливо считается самым вкусным и полезным, а теперь оно станет еще вкуснее! – от имени всех жителей поблагодарил ученых старожил села Шабданбек Джумалиев.