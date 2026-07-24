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Аббас Аракчи об общих интересах и видении будущего Ирана и стран-членов ШОС

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- Нина Ничипорова
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В Чолпон-Ате открылась встреча Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС. Для участия в ней прибыл глава МИД Исламской Республики Иран Аббас Аракчи. Министр в своей статье для VB.KG заявил о совпадении интересов и общем видении будущего Ирана и стран-членов Шанхайской организации сотрудничества

Возрастающее влияние организации в новом мировом порядке

За последние два десятилетия Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) превратилась из регионального института с функциями в сфере безопасности в одну из наиболее влиятельных многосторонних платформ на глобальной арене. Сегодня, объединяя десять основных государств-членов, три страны-наблюдателя и нескольких партнёров по диалогу, организация охватывает население численностью свыше трёх с половиной миллиардов человек и аккумулирует почти четверть мирового валового внутреннего продукта. Растущее влияние этого института в областях коллективной безопасности, экономического сотрудничества и регулирования евразийских геополитических параметров превратило его в одну из опор регионального порядка. Исламская Республика Иран, осознавая этот огромный потенциал и пройдя мудрый путь, наконец в июле 2023 года стала полноправным членом этой организации - событие, которое открыло новые горизонты для коллективного взаимодействия и укрепления стратегических позиций Ирана.

Признательность достойному председательству Кыргызстана

Первым пунктом в данной заметке является выражение признательности усилиям Кыргызской Республики по достойному проведению встречи министров иностранных дел в городе Чолпон-Ата, которая благодаря тщательному планированию создала основу для эффективной координации в преддверии саммита глав государств. Также выражаем глубокую благодарность и признательность Президенту и Министру иностранных дел Кыргызской Республики как основным принимающим сторонам саммита 2026 года. Выбор исторического города Бишкек для проведения этого важного мероприятия служит свидетельством выдающейся роли Кыргызстана в региональной интеграции и практической приверженности этой страны укреплению целей Шанхайской организации сотрудничества.

Центральное место борьбы с терроризмом и организованной преступностью

Одним из стабилизирующих столпов Шанхайской организации сотрудничества является Региональная антитеррористическая структура (РАТС), которая в качестве исполнительного органа играет ключевую роль в противодействии угрозам безопасности. Проведение совместных учений, обмен информацией и оперативная координация между органами безопасности государств-членов входят в число достижений этого специализированного института. Повышение статуса этой структуры до Комплексного центра противодействия угрозам безопасности государств-членов является ещё одним важным шагом на пути укрепления региональной безопасности. Исламская Республика Иран, обладая ценным опытом в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, такфиристским терроризмом и транснациональной организованной преступностью, может играть ключевую роль в усилении этой опоры организации. Успешное проведение антитеррористических учений "Сахад-2025" на территории Ирана и активное участие вооружённых сил стран-членов в этих учениях являются наглядным доказательством доверия членов к возможностям Ирана в сфере безопасности и серьёзной решимости Тегерана к коллективному сотрудничеству в обеспечении устойчивой стабильности в регионе.

Решительное осуждение посягательства на территориальную целостность Ирана

Шанхайская организация сотрудничества в отношении внешних угроз против своих членов придерживается солидарного и принципиального подхода. В итоговой декларации саммита сентября 2025 года государства-члены решительно осудили любые военные действия против Исламской Республики Иран, квалифицировав эти действия как нарушающие принципы международного права, Устав ООН и представляющие собой открытое посягательство на суверенитет и территориальную целостность Ирана. Эта коллективная позиция не только выражает глубокую солидарность членов организации с Ираном, но и является чётким сигналом мировым центрам власти о единстве подхода ШОС в защите безопасности членов и приверженности правилам международного порядка. Подобный консенсус повышает политический вес организации в глобальных уравнениях и показывает, что эпоха односторонних действий встретит скоординированный ответ мощных региональных объединений.

Перспективы коллективного сотрудничества и экономического развития

Оглядываясь в будущее, экономическое сотрудничество и развитие совместной инфраструктуры являются важнейшими горизонтами, стоящими перед организацией. Предложение Исламской Республики Иран об учреждении Банка развития ШОС и представление практических планов в этой области может обеспечить финансовую и валютную инфраструктуру для облегчения торговых и инвестиционных обменов между членами. Кроме того, развитие транзитных коридоров "Север-Юг" и "Восток-Запад" с центром в Иране ускорит соединение транспортных и энергетических сетей между государствами-членами. Сотрудничество в сферах сельского хозяйства, информационных технологий, возобновляемой энергетики и туризма также относится к неиспользованным потенциалам, которые благодаря коллективному планированию и использованию уникального положения Ирана в центре Евразии могут привести к экономическому процветанию региона и повышению уровня благосостояния народов-членов. Несомненно, Шанхайская организация сотрудничества, опираясь на политическую волю членов и используя взаимодополняющие возможности друг друга, будет уверенно двигаться в направлении мира, безопасности и устойчивого процветания, а Исламская Республика Иран со своим стратегическим положением будет играть центральную роль в этом коллективном движении.


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URL: https://www.vb.kg/460375
Теги:
Иран, Чолпон-Ата, МИД, ШОС
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