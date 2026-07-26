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Группа "Ялла" и еще 200 артистов из Узбекистана выступят на Иссык-Куле

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- Нина Ничипорова
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27 и 28 июля в городе Чолпон-Ата состоятся Дни культуры Республики Узбекистан в Кыргызской Республике. Об этом сообщает Министерство культуры, информации и молодежной политики КР.

В Иссык-Кульскую область прибудет представительная узбекская делегация, в состав которой войдут порядка 200 деятелей искусства и культуры. В течение двух дней жителей и гостей региона ждут масштабные концертные программы с участием мастеров сцены, а также ведущих танцевальных и музыкальных коллективов соседней страны.

Перед зрителями выступят народные артисты Узбекистана Фаррух Закиров (художественный руководитель легендарной группы "Ялла"), Озодбек Назарбеков, Камолиддин Уринбаев, Айгуль Надирова и Зулайхо Бойхонова. Свои номера также представят танцевальные ансамбли "Навбахор" и "Тумор", а музыкальное сопровождение обеспечит Государственный симфонический оркестр Узбекистана.

Торжественное открытие Дней культуры состоится 27 июля в 18:30 в культурном центре "Рух Ордо" (г. Чолпон-Ата). Церемония закрытия и гала-концерт пройдут 28 июля в 18:30 на арене "Дордой Номад" в селе Бостери.

Как отметили в ведомстве, проведение Дней культуры станет важным шагом в развитии кыргызско-узбекского сотрудничества, укреплении дружбы между народами двух стран, а также в расширении творческих связей и популяризации богатого наследия Кыргызстана и Узбекистана.


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URL: https://www.vb.kg/460382
Теги:
Узбекистан, Чолпон-Ата, сотрудничество, культура, артисты эстрады
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