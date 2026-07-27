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Дни неблагоприятны для крупных инвестиций. Гороскоп с 27 июля по 2 августа

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Поз занавес июля, в среду, состоится значимое событие – Полнолуние. До среды дни достаточно позитивны. Меркурий движется прямо, Луна растёт и всё это благоприятствует запуску значимых проектов, проведению деловых переговоров, участию в деловых мероприятиях, вечеринках. В среду, 29 июля – Полнолуние. День эмоционально непростой. Воздержитесь от споров, решения сложных вопросов. Постарайтесь не расходовать энергию по мелочам. В целом вторая половина недели наполнена интригами, игрой словами, ложью, что может усложнять отношения. Постарайтесь не стать жертвой обманов, мошенников, иллюзий. Дни неблагоприятны для крупных покупок, инвестиций. Повышен риск происшествий и аварий.

Овен – будьте аккуратнее с экспериментами на работе, во время путешествий. От экстрима лучше воздержаться. Повышается риск происшествий и увлечения, связанные с риском, могут только усилить эту вероятность. Выбирайте спокойный отдых и работу, заботясь о здоровье. В общении н раз могут всплывать спорные темы, а потому наберитесь терпения, дабы выслушать собеседника и не сорваться. Резкие ответы .способны положить начало конфликту, как с бликами людьми, так и с друзьями, коллегами

Телец – сумев пополнить казну, либо совершить покупки, выдержите паузу в дальнейших действиях. Перемены, происходящие вокруг вас, будут подталкивать к дальнейшим поспешным шагам, но инвестиции и покупки себя не только не оправдают, но и станут причиной финансовых затруднений. Особенно не желательно брать кредиты или одалживать кому-либо деньги. В будущем это может обернуться существенными проблемами.

Близнецы – деловые поездки решат значимые вопросы, а летние путешествия принесут море приятных впечатлений. Обходите стороной жаркие дебаты в доме и с деловыми партнёрами. Искажение в восприятии информации может привести к существенным конфликтам, зародит сомнения в правильности ранее принятых решений. Кому-то будут на руку возникающие конфликты и они продолжат подливать масла в огонь своими как бы советами. Преобразования в доме пока сомнительны.

Рак – продолжайте заботу о здоровье, не перегружая себя сложной работой и летними путешествиями. Череда досадных происшествий может испортить летний отдых, а также стать причиной недомогания. Будьте крайне осторожнее с информацией и проявите бдительность, общаясь с незнакомыми людьми. Повышен риск столкнуться с интригами, а также мошенничеством. Внимательнее читайте документы, закравшиеся неприметные ошибки в будущем сыграют негативную роль.

Лев - ещё в начале недели удастся прийти к пониманию с коллегами и друзьями. Они поддержат ваши идеи. Но, уже со среды будьте осторожнее и предусмотрительнее. Вас могут втягивать в различные начинания, которые дорого обойдутся вашему кошельку. Инвестиции окажутся убыточными, деньги, отданные в долг могут не вернуть, навязанные покупки окажутся непрактичными и затратными, а вечеринки доставят немало хлопот и разочарований, .

Дева – достигнув определённого прогресса в карьере, оформлении документов, вовремя остановитесь. Диалог с руководством, влиятельными людьми может складываться на в вашу пользу. К вам могут цепляться по каждому пустяку, что будет вызывать возмущения и разочарования. Постарайтесь не ввязаться в споры. Они могут разрушить достигнутое и усложнить общение. Домочадцы также могут зацепить за живое своей критикой, либо замечаниями.

Весы – в первые дни недели поездки доставят удовольствие, а деловые встречи оправдают возложенные на них надежды. Можно заниматься поставкой товара. В последующие дни недели могут возникать неприятные сюрпризы, как в поездках, так и при обмене информацией. Ошибки, накладки, забывчивость могут существенно усложнить жизнь, а потому тщательно всё проверяйте. Новые знакомства, как деловые, так и личные могут оказаться сомнительными.

Скорпион – получив деньги, не спешите с ними расставаться, поддаваясь на предложения деловых партнёров и замыслы различных знакомых, а также домочадцев. Каждый из них, по-своему, может втягивать вас в авантюры, в итоге которых, вы не только растратите то, что получили, но и имеющиеся запасы, а возможно и оформленные для этих целей кредиты. Решение по незапланированным тратам лучше принимать через неделю, наиболее неудачные предложения сами по себе станут неактуальными.

Стрелец – вас попытаются втянуть в конфликт на работе, затронув болезненную тему. Отказавшись вступать в споры, вы сохраните хорошие отношения с руководством и деловыми партнёрами, сможете заключить новые соглашения и получить неплохое вознаграждение. Сохранив позитивное настроение, вы будете готовы к вечеринкам, поездкам и свиданиям. От крупных вложений и покупок пока стоит воздержаться. Вы можете сделать опрометчивый выбор.

Козерог – доверяя собеседникам свои планы и намерения, вы вооружите недоброжелателей важной информацией. Ведите разговоры на нейтральные темы, продолжая следовать намеченным планам. Выдавая минимум информации о себе, отвечая только по существу вопроса, вы сможете заключить выгодные соглашения, а также избежать слухов вокруг вашей личной жизни. Свидания с новым претендентом на вашу любовь могут испортить настроение и утомить. Поездки, особенно деловые, пройдут результативно

Водолей – не успев получить деньги, вы тот час окажетесь в поле зрения знакомых, которым нравятся развлечения, либо совместный бизнес, финансируют который партнёры. Они попытаются вас завлечь в развлекательные заведения, либо пригласить в качестве партнёра в их бизнес, и от ваших денег может не остаться и следа. Покупки, сделки с недвижимостью и вложения в свой бизнес будут выгодными, поэтому сохраните свои деньги от посягательства любителей лёгкой наживы..

Рыбы – сосредоточьте внимание на решении финансовых вопросов. Ещё сохранятся возможности по улучшению финансового положения, а споры, отложите до лучших времён. Втянувшись в словесные поединки с руководством, деловыми партнёрами или домочадцами, вам сложно будет остановиться, а спор постепенно начнёт перерастать в конфликт. Могут возникать сложности с оформлением документов, подписанием договоров.

Астролог Андрей Рязанцев


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Теги:
астрология, Андрей Рязанцев
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