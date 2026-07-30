"Меня делают виноватым за то, что 27 лет назад я ловил наркоторговцев"

В редакцию нашего издания обратился бывший начальник Отдела по борьбе с наркобизнесом УВД г. Бишкек, полковник милиции в отставке Сергей Александрович Тишков. Ветеран МВД решил публично ответить на заявления нынешнего начальника налоговой службы Ленинского района Бишкека А. Айдаралиева. Тишков задается вопросом, как человек, приговоренный в 90-х годах к 11 годам лишения свободы за почти 5 килограммов опия, спустя 27 лет добился возбуждения уголовного дела против оперативной группы, задерживавшей его.

История спецоперации и "чудесного" освобождения

Как рассказывает Сергей Тишков, эта история началась в 1998 году с масштабной спецоперации по пресечению крупного канала сбыта наркотиков:

"В служебном автомобиле высокопоставленного чиновника мы задержали его сына - А. Айдаралиева - вместе с соучастниками. В машине находилось почти 4 кг 800 грамм опия - партия огромная, на эти деньги тогда можно было купить две-три квартиры в Бишкеке.

Следователи и суд подробно разобрали все доказательства. В итоге Свердловский районный суд Бишкека приговорил Айдаралиева к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества, а городской суд оставил этот приговор в силе. Однако из 11 лет он отсидел всего один год и был освобожден по справке о якобы смертельной болезни. После этого он благополучно "выздоровел", скрыл факт судимости за тяжкое преступление и устроился в фискальные органы, сделав карьеру до руководителя Налоговой службы Ленинского района".

Заявление через 27 лет и двойные стандарты

По словам полковника в отставке, в конце 2025 года чиновник видимо решил окончательно очистить свою биографию и написал заявление в милицию о том, что при его задержании в 1998 году подделали подпись понятого.

"И следователь Свердловского РУВД мгновенно возбуждает дело и объявляет меня - 67-летнего пенсионера - в розыск! Никого не смутило, что с момента событий прошло 27 лет при сроке давности в 3 года. Чтобы обойти систему, в базу ЕРП вообще вписали фиктивную дату "преступления" - ноябрь 2025 года. При этом само уголовное дело 1998 года странным образом исчезло из архивов еще в 2019 году. А все доводы про "неправильных понятых" адвокаты Айдаралиева приводили еще на суде в 1990-х, и суд их полностью опроверг другими уликами.

У меня возникает логичный вопрос: почему чиновнику, который скрыл судимость за наркотики и совершил подлог при трудоустройстве на государственную службу, руководство просто объявляет выговор, а против меня - ветерана МВД - на основании голословного заявления спустя четверть века сфабриковали уголовное дело?", - задается вопросим бывший силовик.

Жалоба Президенту и опасность прецедента

Сергей Тишков подчеркивает, что из-за подписки о невыезде он оказался в критической ситуации, поскольку тяжело болен онкологией и лишен возможности выехать на жизненно необходимое лечение.

"Свердловский районный суд Бишкека уже признал постановление следователя о привлечении меня в качестве обвиняемого незаконным. Тем не менее меня продолжают удерживать под подпиской о невыезде. Исчерпав остальные возможности защитить свои права, я направил официальные обращения Президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову и прокурору города Бишкек. Я прошу взять это дело под личный контроль и провести объективную проверку действий лиц, причастных к моему незаконному преследованию.

Если этот случай станет прецедентом, завтра сотни бывших зеков и наркоторговцев побегут писать заявления на оперативников, следователей и судей, выполнявших свой долг. Ни один действующий сотрудник милиции или ГКНБ больше не захочет принципиально бороться с преступностью, зная, что на пенсии его смогут сделать "виновным" по указке того, кого он когда-то задерживал", - заявил в заключение Тишков.