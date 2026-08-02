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ОДКБ за 5 лет изъяла более 8 тысяч единиц оружия и пресекла 46 терактов

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- Светлана Лаптева
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Борьба с незаконным оборотом оружия, наркотиков и противодействие террористическим угрозам остаются ключевыми приоритетами сотрудничества государств Центральной Азии. Об этом заявил исполняющий обязанности Генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков на Региональном форуме высокого уровня по повышению потенциала пресечения поставок оружия террористам, организованном Контртеррористическим управлением ООН при участии РФ.

По его словам, за последние пять лет в рамках совместных спецопераций ОДКБ из незаконного оборота изъято 8 374 единицы огнестрельного оружия, свыше 59 тысяч боеприпасов, более 2 тонн взрывчатых веществ и свыше 437 тонн наркотических средств. По итогам этих мероприятий было возбуждено 296 уголовных дел.

Учитывая транснациональный характер современных угроз, страны ОДКБ делают особый акцент на совместном планировании операций, оперативном обмене информацией и укреплении межведомственного взаимодействия. Благодаря этой работе за последние годы удалось предотвратить 46 террористических актов и пресечь деятельность 307 террористических группировок.

Валерий Семериков подчеркнул, что эффективность коллективной безопасности значительно повышается за счет плотного сотрудничества с профильными структурами СНГ, ШОС и ООН. Это позволяет совершенствовать механизмы реагирования на вызовы, что особенно актуально для Центральной Азии с учетом географического положения региона и рисков, исходящих из внешних зон нестабильности.


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URL: https://www.vb.kg/460501
Теги:
наркотики, ОДКБ
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