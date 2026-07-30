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В Бишкеке прошел круглый стол ко Всемирному дню борьбы с торговлей людьми

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В Бишкеке состоялся круглый стол, посвященный Всемирному дню борьбы с торговлей людьми. Его организовали Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики совместно с Программным офисом ОБСЕ в Бишкеке.

В мероприятии приняли участие представители государственных органов, международных организаций, гражданского общества и экспертного сообщества.

Открывая круглый стол, заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Мирланбек Байгончоков отметил, что Всемирный день борьбы с торговлей людьми служит напоминанием о необходимости объединения усилий государства, международных организаций и гражданского общества для предупреждения торговли людьми, защиты пострадавших, привлечения виновных к ответственности и укрепления национальной системы противодействия этому преступлению.

"Вопросы противодействия торговле людьми остаются в числе наших общих приоритетов и требуют постоянного внимания, тесного взаимодействия и объединения усилий всех заинтересованных сторон. Только совместная работа позволит эффективно противостоять современным вызовам и обеспечить надежную защиту прав и достоинства человека", - подчеркнул Мирланбек Байгончоков.

В ходе круглого стола участники обсудили результаты реализации государственной политики в сфере противодействия торговле людьми, существующие вызовы и дальнейшие направления совершенствования межведомственного взаимодействия.


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URL: https://www.vb.kg/460504
Теги:
Минтруда, ОБСЕ, торговля людьми, Кыргызстан
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