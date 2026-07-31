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Самарканд примет чемпионат мира по триатлону T50 World Championship Tour

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- Самуэль Деди Ирие
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Международная федерация триатлона выбрала Самарканд местом проведения престижного турнира 2027 года.

Этап T50 World Championship Tour пройдет 24–25 апреля 2027 года. В соревнованиях примут участие сильнейшие атлеты планеты, которые поборются за рейтинговые очки и победу на одном из главных стартов сезона.

Самарканд уже зарекомендовал себя как авторитетная площадка для мирового спорта: город ежегодно принимает этап Мировой серии, привлекая ведущих атлетов.

Проведение этапа T50 World Championship Tour еще больше укрепит статус Самарканда как международного спортивного центра и подчеркнет растущую роль Узбекистана в организации соревнований мирового уровня. Ожидается, что турнир также даст мощный импульс развитию спортивного туризма и популяризации триатлона во всей Центральной Азии.


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URL: https://www.vb.kg/460515
Теги:
спорт, Узбекистан
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