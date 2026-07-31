Самарканд примет чемпионат мира по триатлону T50 World Championship Tour

Международная федерация триатлона выбрала Самарканд местом проведения престижного турнира 2027 года.

Этап T50 World Championship Tour пройдет 24–25 апреля 2027 года. В соревнованиях примут участие сильнейшие атлеты планеты, которые поборются за рейтинговые очки и победу на одном из главных стартов сезона.

Самарканд уже зарекомендовал себя как авторитетная площадка для мирового спорта: город ежегодно принимает этап Мировой серии, привлекая ведущих атлетов.

Проведение этапа T50 World Championship Tour еще больше укрепит статус Самарканда как международного спортивного центра и подчеркнет растущую роль Узбекистана в организации соревнований мирового уровня. Ожидается, что турнир также даст мощный импульс развитию спортивного туризма и популяризации триатлона во всей Центральной Азии.