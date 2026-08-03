Не самое лучшее время для выяснения отношений. Гороскоп с 3 по 9 августа

В начале недели ещё предстоит часто сталкиваться с завистью, ревностью, обидами и попытками мести. Не самое лучшее время для выяснения отношений, а тем более споров. Полезно отпустить навязчивые мысли и не действовать сгоряча. Уже в среду эмоциональный фон станет спокойнее и вернётся рассудительность, В оставшиеся дни недели благодаря собственному жизненному опыту, а также советам давних друзей и близких удастся найти решение возникших трудностей, в том числе в деловых и личных отношениях. Подвернутся возможности для реализации давних задумок. В выходные дни оригинальные идеи помогут кардинально изменить ход жизни. Удастся совместить и летний отдых и развитие. Необычные форматы досуга, деловых встреч и тренингов превратят наполнят выходные дни эмоциями и смыслом одновременно. В понедельник и вторник будьте осторожнее на дорогах и воздержитесь от экстремальных развлечений. Незапланированные инвестиции и покупки опасны потерями денег. Среда и четверг располагают к проработке личных отношений, а также к решению финансовых проблем. Дни удачны для поездок, свиданий, вечеринок. Выгодны покупки, сделки с недвижимостью. Рекомендуется посещение парикмахера и косметолога. Пятница и суббота благоприятны для проведения различных мероприятий- как деловых, так и развлекательных. Можно заниматься развитием онлайн сервисов. Удачны поездки. Воскресенье благоприятствует отдыху у воды, спокойному, семейному отдыху..

[b]Овен[/b] – поспешные решения, которые характерны для начала недели, могут навредить деловым и личным отношениям. Поездки могут складываться сумбурно и проблематично. Остудят пыл и приведут в порядок эмоции давние знакомые и любимый человек. Общение с ними вернёт стабильность в жизнь, снимет эмоциональное напряжение и настроит на позитивную волну, благодаря чему и дела начнут налаживаться, и летний отдых сложится удачно.

[b]Телец[/b] – воздержитесь от покупок, инвестиций навеянных эмоциями. Настроение поменяется в лучшую сторону, а растраченные деньги уже не вернутся. Займитесь накопившимися домашними делами, уделите внимание здоровью. В размеренном ритме справившись с хлопотами и укрепив здоровье, вы подготовитесь к штурму новых карьерных высот, активной деловой жизни, что в перспективе положительно отразится на финансовом положении.

Близнецы – вы можете столкнуться с интригами и завистью, мешающими прийти к соглашению с деловыми партнёрами и домочадцами. Пережив эмоциональную встряску и не ввязавшись в перепалку, вы не дадите повода для возникновения конфликта. Предложения давних знакомых и встречи с ними, вернуть эмоциональное равновесие. Улучшится настроение, появится мудрое решение возникших затруднений в бизнесе, благополучно устроятся развлекательные поездки.

Рак – сложности на работе временны, важно только выждать время, а не тревожится по каждому пустяку, растрачивая нервы и собственное здоровье. Удачно сложится встреча с влиятельными людьми и руководством, а также визит в госорганы. Появится возможность уладить вопросы с оформлением документов. Начнут восстанавливаться финансовые потоки и, уже к концу недели, вы сможете совершить долгожданные покупки. Удачны и сделки с недвижимостью.

[b]Лев[/b] –кто-то намеренно вбить клин между вами и коллегами, любимым человеком, сталкивая лбами в спорах, пытаясь рассорить. Почувствовав эмоциональный накал, отступите. Вскоре наступит ясность. Противоречия исчезнут, а потому деловые встречи завершатся принятием решений, а летний вояж доставит удовольствие. Знакомства в конце недели могут завершить период отсутствия отношений. Могут сложится и деловые поездки. Стоит заниматься отправкой товаров, посылок.

[b]Дева[/b] – решения и поступки руководства и домочадцев озадачат, но не спешите что-либо доказывать или спорить. Ситуация быстро изменится в вашу пользу и недоразумения быстро забудутся, если не акцентировать на них внимания в начале недели. Полученная во второй половине недели поддержка, позволит справиться с возникшими затруднениями, поправить финансовое положение и получить нужные документы. Возможно появление дополнительных источников доходов.

Весы – полученные в начале недели собьют столку, а накладки в поездках создадут немало хлопот. Будьте осторожнее на дорогах. Постарайтесь не принимать решения в режиме аврала. Во второй половине недели жизнь войдёт в привычную колею, собеседники будут настроены на конструктивный диалог, что позволит достичь заметного прогресса в делах. Летний отдых во второй половине недели оправдает ожидания, создавая подходящую атмосферу для романтических признаний.

[b]Скорпион[/b] – поспешные финансовые решения могут привести к ощутимым потерям. Повремените с крупными покупками, инвестициями. В начале недели оформлять кредиты или давать деньги в долг не желательно, поскольку это может превратиться в источник проблем. Продуктивно сложатся встречи и общение с влиятельными людьми, посещение различных инстанций. Есть шанс быстро решить вопросы с документами. Выходные дни посвятите здоровью.

Стрелец - большинство ваших предложений может вызывать сопротивление со стороны деловых партнёров и домочадцев. Считая ваши намерения самоуправством, они приложат все силы, дабы преградить вам путь. Выслушайте мнение друзей и родственников. Если отбросить эмоции, и понять суть критики, вы поймёте, в чём заключаются ошибки, что мешает успеху в делах, учёбе и личных отношениях. Пересмотрев собственную позицию, вы перестанете тратить время на споры, получите удовольствие от досуга и поездок.

Козерог – суетливые дни и бессонные ночи способны привести к недомоганию, а всё потому что вы неправильно планируете своё время. Увидев в полученных предложениях шанс поменять работу и увеличить доходы, вы сделаете ставку на провальное дело. Сроки, которые вам дадут на выполнение работы, будут слишком малы. Отказавшись от некоторых затей, вы благополучно справитесь с уже намеченными делами, получите неплохие доходы и сохраните хорошее самочувствие, что позволит устроить свидание.

Водолей – опрометчивые решения станут яблоком раздора с некоторыми сослуживцами, а также разрушат личную жизнь. Поступки, к которым вас подтолкнут новые знакомые, неприятно удивят друзей и скомпрометируют перед второй половинкой. Шутки и розыгрыши приведут к несмешным последствиям. Дорожите давней дружбой и цените любимого человека. Придерживаясь принципов и данных обещаний, вы не станете жертвой обманов и станете ближе к исполнению желаний.

Рыбы – .недопонимания в доме и отсутствие полноценного диалога с влиятельными людьми и руководством способны вывести из себя, но не пытайтесь что-либо доказать в обстановке, когда вас не хотят услышать. Уде с середины недели многое прояснится и общение восстановится. Появится возможность прийти к согласию по ключевым вопросам при обсуждении договоров и условий сотрудничества, а также восстановить гармонию в доме. К концу недели можно ожидать дополнительные финансовые поступления. Шопинг оправдает ожидания.

Астролог Андрей Рязанцев