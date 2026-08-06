В Бишкеке обсудят мировой опыт борьбы с легализацией преступных доходов

В Бишкеке состоится международная конференция "Противодействие легализации преступных доходов: актуальная практика и международный опыт нотариата". Участники обсудят современные подходы к финансовому мониторингу, международные стандарты в сфере противодействия отмыванию денег и роль нотариата в предотвращении финансовых преступлений.

В конференции примут участие представители государственных органов, Международного союза нотариусов (UINL), а также нотариальных палат Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Китая, Франции, Германии, Хорватии, Сербии и других стран.

С приветственными словами выступят председатель Нотариальной палаты Кыргызской Республики Сымбат Рыскулова, президент Международного союза нотариусов Давид Фигероа Маркес, министр юстиции Кыргызстана Аяз Баетов и президент Комиссии по международному нотариальному сотрудничеству (CCNI) Тьерри Вашон.

В рамках рабочей программы участники рассмотрят вопросы применения международных стандартов в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), роль нотариусов как субъектов финансового мониторинга, а также национальные модели противодействия отмыванию денег.

Эксперты представят практический опыт Кыргызстана, Испании, Казахстана, Франции, Азербайджана, Германии, Китая, Хорватии и Сербии. В центре внимания будут вопросы использования реестров бенефициарных владельцев, цифровых сервисов, дистанционной идентификации клиентов, современных инструментов финансового мониторинга и применения информационных технологий в нотариальной деятельности.

Организаторы отмечают, что конференция станет площадкой для обмена опытом и обсуждения международных практик, направленных на повышение эффективности системы противодействия легализации преступных доходов.