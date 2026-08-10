В КР чай, масло и капсулы с каннабисом продавали через Instagram

В Кыргызстане пресечена деятельность граждан, которые через Instagram-аккаунт "kendir_too" рекламировали и продавали продукцию, содержащую компоненты каннабиса. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

В ходе обыска магазина "М", которым управляли указанные граждане, были обнаружены и изъяты чай, мука, масло, спрей и витаминные капсулы. Продукцию направили на экспертизу.

Согласно заключению Судебно-экспертной службы при Министерстве юстиции Кыргызской Республики от 6 августа 2026 года, представленные на исследование вещества содержат концентрат соломы каннабиса (марихуану).

В МВД отметили, что концентрат соломы каннабиса (марихуана) включён в список контролируемых наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров в Кыргызской Республике и является наркотическим средством, запрещённым к обороту на территории страны.

Ведомство напомнило гражданам о необходимости до начала предпринимательской деятельности ознакомиться с законодательством Кыргызстана и требованиями правового регулирования, а также строго их соблюдать.