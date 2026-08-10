Неделя для отдыха, поездок и приятных покупок. Гороскоп с 10 по 16 августа

Поддержка близких людей, спокойный и размеренный отдых на природе, наблюдение за метеорным потоком, помогут восстановить эмоциональный баланс и получить приятные впечатления. Понедельник и первая половина вторника располагают к семейному отдыху, поездкам, покупкам, особенно для дома. Вторую половину вторника, среду и четверг стоит посвятить текущим делам. Начинать бизнес, новые проекты, заниматься покупками и инвестициями не желательно. Спорить, выяснять отношения заключать или расторгать договора лучше в другие дни. Обратите внимание на сердце и позвоночник. . Пятница и суббота благоприятны для проведения анализа произошедшего и принятия взвешенных решений. Удачны продуманные покупки, сделки. Можно заняться ремонтом поломанных вещей. Воскресенье располагает к отдыху на природе, свиданиям, путешествиям. Покупки также удачны. С пятницу по воскресенье благоприятны дни для посещения косметолога и парикмахера.

Овен – помешать успеху могут ревность и давние обиды. Когда до победы останется рукой подать, конфликт перечеркнёт ваши достижения. Всего несколько минут ссоры способны перевернуть всю жизнь. Мудрость и дальновидность помогут удержаться от резких комментариев и прийти к гармонии в личной жизни. Открываются большие возможности в учёбе, творчестве и деловых проектах. Ваша задача не испортить репутации и побороться за своё счастье. Дальние поездки пойдут на пользу.

Телец – преобразования в доме будут идти полным ходом, но захочется их ускорить и это уже станет перебором. Неготовность домочадцев к восприятию нового и отсутствие согласия непросто затормозят начатые преобразования, но и остановят их. Переборов стремление к активной и необдуманной деятельности, вы избежите скандалов и проблемных поездок. Вернувшееся к вам спокойствие, позволит обсудить план действий и поэтапно его осуществить. Возможны удачные покупки и вложения в своё дело.

Близнецы – увлекшись общением и пребывая много времени в поездках или путешествиях, не теряйте бдительности. Перепутав сообщения или имена во время переписки, вы можете обидеть своего собеседника, разрушив перспективы сотрудничества или создания семьи. Повышается риск аварий по невнимательности. Проверяя сообщения перед отправкой, вы избежите досадных ошибок и сможете существенно изменить деловую и личную жизнь.

Рак – разговор с руководством пройдёт продуктивно и принесёт нужный для вас результат. Повезёт и в работе. Возможно получение хороших предложений, либо новых заказов. Рост доходов и возможность совершения крупных покупок, подвигнут вас на покорение амбициозных вершин в карьере, что и станет причиной проблем. Погоня за деньгами отодвинет на второй план личную жизнь и притупит чувство самосохранения. Рискованные сделки могут привести к долгам. Воздержитесь от кредитов.

Лев – слишком увлёкшись процессом управления, вы не заметите, как ваше поведение стало авторитарным. Единолично принимая решения, вы можете остаться без верных союзников и второй половинки. Советуясь с близкими людьми и деловыми партнёрами, вы не проявите слабость. Никто и не станет покушаться на ваши лавры лидера, но учитывая мнение окружающих людей, вы сплотите вокруг себя единомышленников, которые поддержат в любую минуту. Непродолжительные поездки пройдут удачно.

Дева – ритм жизни для вас вскоре изменится, а пока наслаждайтесь минутами спокойствия. Загрузив себя делами, вы не сможете выполнить их так быстро, как планировалось изначально. Потратив все силы на неинтересную и нудную работу, вы не получите ни морального удовлетворения, ни денег. В дополнении ко всему возможно ухудшение самочувствия. Неспешно занимаясь домашними делами, вы сможете выкроить время для отдыха и поддерживающих процедур, что укрепит силы перед поездками.

Весы – советы некоторых знакомых покажутся слишком навязчивыми, но не делайте окончательных выводов. Полученная информация пригодится в будущем, а пока не обижайтесь и не разрывайте отношений прежде времени. Расставания с некоторыми людьми произойдёт и без вашего вмешательства, открыв дорогу для новых знакомств. Изменение круга общения, появление новых друзей и возобновление прежних отношений сделает жизнь насыщенней. Появятся новые увлечения и возможности для роста.

Скорпион – решить с наскока важные вопросы у руководства не получится. Вам могут пообещать ускорить подписание документов, либо продвижение по службе, но за это запросят высокую цену, которая не оправдается результатом. Запаситесь терпением, и настойчиво прокладывайте путь к цели. Вы сможете достичь роста доходов, решения важных вопросов, просто придётся приложить для этого больше усилий и потратить больше времени. Поспешность не желательна и во время дальних поездок.

Стрелец – встреча с давними знакомыми даст ещё один шанс реализовать долгосрочные проекты, а направленное сообщение любимому человеку позволит начать разговор после размолвки. Решив избавиться от прошлого, обижаясь на критику, вы сожжёте последние мосты, которые ещё оставляют возможность сохранить дружбу или полезные деловые связи. Обсудив спорные моменты, вы решитесь простить допущенные просчёты и возобновите отношения без груза прошлого. Неудачны сделки и покупки.

Козерог – решив существенно увеличить доходы, занявшись рискованным делом, вы играете с огнём. Судьба вас испытывает на стойкость перед соблазнами. Легко заработанные деньги подвигнут вас на покупки и сделки, превышающие доходы, что создаст долги. Осторожная тактика, проверенная работа и продуманные покупки уберегут от разорения и позволят продвинуться вперёд по карьерной лестнице. Вы произведёте хорошее впечатление на влиятельных людей, и они окажут вам содействие.

Водолей – время проверки на прочность отношений и не все пройдут эти испытания. Люди, которые критикуют прежний ваш выбор, вряд ли станут надёжной опорой в жизни и вскоре расстанутся с вами. Испытанные временем деловые партнёры и спутник жизни, помогут определиться с выбором. Поделившись своим мнением, они развеют сомнения, поддержат в борьбе за победу в различных конкурсах. Удачны поездки, особенно дальние. Вы сможете осуществить давнюю мечту.

Рыбы – кризис на работе и ощущение отсутствия перспективы в развитии могут подтолкнуть на отчаянный шаг. Рано сдаваться. Махнув рукой на дела и примкнув к обществу легкомысленных личностей, вы растратите деньги, испортите здоровье и репутацию. Поверив в свои силы, вы сможете продумать новую тактику на работе, которая пойдёт на пользу. Новые идеи оценят влиятельные люди и работодатели, что увеличит доход. Хорошее настроение вернёт гармонию в личную жизнь.

Астролог Андрей Рязанцев