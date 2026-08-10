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"Мурас Юнайтед" и "Дордой" проведут матчи в Лиге вызова АФК 11 августа

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызстанские футбольные клубы "Мурас Юнайтед" и "Дордой" 11 августа проведут очередные матчи в рамках Лиги вызова АФК (AFC Challenge League).

"Мурас Юнайтед" сыграет на выезде против клуба "Фортис" из Бангладеш. Встреча пройдет на стадионе "Башундхара Кингс Арена" в Дакке и начнется в 15:00 по бишкекскому времени.

В этот же день "Дордой" проведет домашний поединок против сирийского клуба "Аль-Карама" (Хомс). Игра состоится на Главной арене стадиона имени Долона Омурзакова в Бишкеке. Стартовый свисток прозвучит в 20:00.

Для обоих отечественных клубов предстоящие встречи станут серьезным испытанием на международной арене. "Мурас Юнайтед" постарается добиться положительного результата в гостях, а "Дордой" рассчитывает реализовать преимущество родных трибун.


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URL: https://www.vb.kg/460758
Теги:
Дордой, футбол, Кыргызстан
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