Неделя ярких встреч и продуманных решений. Гороскоп с 17 по 23 августа

Начало недели располагает к романтическим встречам, общению с друзьями и родственниками. Появится возможность объясниться в чувствах и восстановить гармонию в отношениях. В то же время остерегайтесь обманов, подвохов, мошенничества. Тяга к риску может не лучшим образом отразиться на делах, а также создать финансовые проблемы. Важно всё хорошо обдумать, прежде чем что-либо начинать. Поспешность способна создать хаос. Воздержитесь от экстремальных увлечений. Повышен риск аварий из-за невнимательности и безответственности. Во второй половине недели смотрите на жизнь проще. Слишком драматизируя события, болезненно реагируя на замечания или шутки, можно усложнить общение, вернувшись к давним спорам и конфликтам. Постарайтесь сохранить позитивный настрой начала недели и в это время. А в воскресенье, 23 августа, Солнце переходит в зодиакальное созвездие Дева, что изменит ритм жизни на более размеренный. Понедельник благоприятствует и деловым переговорам, и вечеринкам, свиданиям. Комфортно сложатся путешествия, мероприятия на природе. Благоприятен день для косметологических процедур и посещения парикмахера. Вторник и среда располагают к работе с финансовыми документами, аудиту, юридическим консультациям. Воздержитесь от оформления кредитов, начала тяжб и конфликтам. В четверг, пятницу и субботу стоит поработать над восприятием критики. Дни благоприятны для постановки целей. Удачны дальние поездки. Благоприятны дни для посещения парикмахера и косметолога. Воскресенье стоит посвятить размеренному отдыху на природе. Возможно восстановление давних отношений. Удачен день для покупок и сделок с недвижимостью.

Овен – наслаждайтесь летом, которого осталось не так уж и много, устраивайте вечеринки, свидания, путешествия, при этом в неформальной обстановке обсуждая значимые деловые вопросы, но не поддавайтесь на манипуляции домочадцев. Они способны раздуть из мухи слона, пытаясь вас обвинить во всех их неудачах, дабы получит желаемое. Справившись с манипуляциями, вы реализуете намеченные планы и не будете потом сожалеть об отложенных намерениях, ведь уходящее лето не вернуть.

Телец – .за вашей спиной плетутся интриги, но постарайтесь быть выше слухов и домыслов. Позаботьтесь о своём здоровье, восстановите энергетический баланс и направляйтесь в дальние поездки, либо примите во внимание предложения, полученные издалека. Вы сможете их осуществить и реализовать при этом свои мечты. Отвлекаясь на слухи, вы потратите время и энергию впустую, упустив при этом реальные идеи и предложения.

Близнецы – отдав деньги в долг, либо потратив на развлечения или поездки, вы можете столкнуться с финансовыми трудностями. Дальняя поездка окажется слишком дорогой и бесполезной, а развлечения неинтересными. Поступления денег возможны, а потому правильно спланировав расходы, вы сможете совершить сделку с недвижимостью, либо полезные покупки для себя и близких людей. Покажет свой характер человек, с которым вы пытаетесь выстроить личную жизнь. Сделанные выводы помогут избежать ошибок.

Рак – комментарии домочадцев могут задеть ваше самолюбие. Оставив их при своём мнении, вы не дадите им испортить настроение и впечатления, полученные от поездок, свидания и общения с друзьями. Приняв неожиданно полученное приглашение, вы можете направиться в непродолжительную поездку, либо попасть в гости, где вас ожидает судьбоносное знакомство. Деньги тратить не спешите, продолжайте их накапливать, выжидая получения более выгодных условий и цен.

Лев - пора разобраться в своём окружении. Кое-кто, с милой улыбкой на лице, плетёт вокруг вас интриги и мешает реализации планов, создаёт нездоровую обстановку в личной жизни. Тактично прекратив общение с некоторыми знакомыми и родственниками, вы сумеете найти поддержку среди давних друзей и родственников, которые пусть и критиковали вас бесконца, но делали это из лучших побуждений. Могут состояться поездки, которые постоянно откладывались.

Дева – друзья и близкие люди помогут разобраться в возникших проблемах на работе, а также в личной жизни. Доступным языком они поделятся своим житейским опытом, и он послужит опорой в решении похожих проблем. Вероятны знакомства и вечеринки. Несмотря на хорошие отношения с коллегами и друзьями, деньги лучше не занимать, даже небольшую сумму. В скором времени из-за этого долга отношения могут разладиться.

Весы – руководство будет оказывать вам поддержку и содействие в оформлении документов, пока вы не начнёте давние споры. Возможно не все решения руководства или деловых партнёров устраивают вас, но воздержитесь от критики. Вы склонны заблуждаться, упрямо отстаивая свою точку зрения. Знакомства на вечеринках или в гостях мимолётны. Ответив на флирт взаимностью, вы можете задеть чувства человека, с которым давно строите отношения.

Скорпион – получив приглашение на вечеринку или в гости за рубеж, вы можете обрадоваться и засомневаться в успехе одновременно. Вас попытаются отговорить от смелого шага, рассказывая о своём неудачном опыте. Скорее всего эти люди в глубине души завидуют вам. Набравшись смелости, вы сможете получить яркие впечатления от поездок и общения. Предложения по смене работы окажутся несерьёзными, а потому движение в прежнем направлении, позволит вам не остаться без работы.

Стрелец – не успев получить деньги, вы тот час окажетесь в поле зрения знакомых, которым нравятся развлечения, либо совместный бизнес, финансируют который партнёры. Они попытаются вас завлечь в развлекательные заведения, либо пригласить в качестве партнёра в их бизнес, и от ваших денег может не остаться и следа. Покупки, сделки с недвижимостью и вложения в свой бизнес будут выгодными, поэтому сохраните свои деньги от посягательства любителей лёгкой наживы.

Козерог – вас попытаются втянуть в конфликт на работе, затронув болезненную тему. Отказавшись вступать в споры, вы сохраните хорошие отношения с руководством и деловыми партнёрами, сможете заключить новые соглашения и получить неплохое вознаграждение. Сохранив позитивное настроение, вы будете готовы к вечеринкам, поездкам и свиданиям. От крупных вложений и покупок пока стоит воздержаться. Вы можете сделать опрометчивый выбор.

Водолей – доверяя собеседникам свои планы и намерения, вы вооружите недоброжелателей важной информацией. Ведите разговоры на нейтральные темы, продолжая следовать намеченным планам. Выдавая минимум информации о себе, отвечая только по существу вопроса, вы сможете заключить выгодные соглашения, а также избежать слухов вокруг вашей личной жизни. Свидания с новым претендентом на вашу любовь могут испортить настроение и утомить. Поездки, особенно деловые, пройдут результативно.

Рыбы – однообразие и рутина на работе начнут действовать на нервы и первое попавшееся предложение покажется спасением от скуки. Однако, вы можете лишиться стабильных доходов и разочароваться в своём выборе. Совершать подвиги лучше на ниве любви. Обыденность убивает вашу личную жизнь, делая её скучной и серой. Промелькнувшие в голове идеи, позволят уйти от сложившихся традиций. Поддавшись порыву чувств, вы воплотите свои желания и приятно удивите любимого человека.

Астролог Андрей Рязанцев