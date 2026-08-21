Бизнесу в Узбекистане снизят аванс за свет и газ со 100% до 15%

Для компаний Узбекистана, использующих автоматизированные системы учета электроэнергии и газа (АСКУЭ и АСКУГ) и не нарушающих платежную дисциплину, размер обязательной предоплаты за энергоресурсы снизят со 100% до 15%. Об этом сообщил президент страны Шавкат Мирзиёев на открытом диалоге с предпринимателями в Хорезмской области. По словам главы государства, бизнес регулярно жаловался на требование стопроцентного аванса, которое существенно ограничивало оборотные средства компаний.

Требование о 100-процентной предоплате за электроэнергию и газ для юрлиц вернули в Узбекистане в июле 2024 года, объяснив это проблемами с учетом и нехваткой счетчиков. Ранее, с 2017 по 2019 год, также действовал полный аванс, после чего его временно снижали до 50%. Теперь дисциплинированные предприятия с автоматизированным учетом смогут существенно высвободить финансы.

Кроме того, президент анонсировал изменения для строительной отрасли, которые вступят в силу с 2027 года. Новый подход к расчету затрат призван стимулировать развитие подрядчиков и проектировщиков. В частности, независимо от локации стройки, в сметы заложат оплату каждого человеко-часа в размере 5% от МРОТ. При возведении гособъектов норма прибыли для подрядчиков составит 7%, а на проектные работы, в зависимости от сложности здания, заложат от 4% до 7% от его стоимости.