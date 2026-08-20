Только четыре сайта госорганов частично доступны для людей с инвалидностью

Только четыре из 20 официальных интернет-ресурсов государственных органов Кыргызстана показали наиболее высокие результаты при проверке доступности для людей с инвалидностью и были признаны частично доступными. Об этом сообщила Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызстана Джамиля Джаманбаева на международной конференции "Права человека в условиях цифровой трансформации: современные подходы" в Ташкенте.

Мониторинг 20 официальных интернет-ресурсов госорганов Институт Акыйкатчы провел в июне 2026 года. Проверка проводилась с использованием международных рекомендаций по доступности веб-контента WCAG.

Специалисты оценивали, могут ли люди с различными видами инвалидности самостоятельно пользоваться сайтами, находить необходимую информацию, заполнять электронные формы и получать государственные услуги без посторонней помощи.

По итогам мониторинга доступность большинства цифровых услуг государственных органов была оценена как низкая.

"Мы рассматриваем эти результаты не как оценку работы отдельных госорганов, а прежде всего как инструмент совершенствования цифровой среды. Омбудсмен должен не только реагировать на уже возникшие нарушения, но и помогать государству своевременно выявлять новые барьеры и предотвращать их", - заявила Джамиля Джаманбаева.

По ее словам, требования цифровой доступности необходимо учитывать еще на этапе создания государственных услуг: при разработке технического задания, проектировании интерфейса, закупке программного обеспечения и последующем обновлении цифровых ресурсов.

Акыйкатчы также считает важным привлекать людей с инвалидностью к тестированию государственных цифровых сервисов. Это позволит на практике определить, может ли человек самостоятельно воспользоваться той или иной услугой.

Джамиля Джаманбаева отметила, что в 2025 году на горячую линию Института Акыйкатчы "115" поступило почти 4 тыс. обращений, что более чем в полтора раза превышает показатель 2024 года. За первые семь месяцев 2026 года доля электронных обращений превысила 40%. Следующим этапом цифровизации института должно стать внедрение автоматизированной системы "Акыйкатчы".

На конференции в Ташкенте представители национальных правозащитных учреждений, ООН, ОБСЕ, государственных органов и гражданского общества обсудили защиту прав человека в условиях развития цифровых технологий. Среди основных тем были защита персональных данных, безопасность в интернете, кибербуллинг, а также права женщин, молодежи и людей с инвалидностью.

По итогам конференции участники приняли Ташкентскую декларацию о правах человека в контексте цифровой трансформации. Документ предусматривает усиление роли национальных правозащитных учреждений в мониторинге соблюдения прав человека в цифровой среде и подготовке рекомендаций государственным органам.