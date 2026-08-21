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С 21 августа выросли штрафы за ввоз товаров из стран ЕАЭС без документов

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В Кыргызстане с 21 августа вступили в силу новые размеры штрафов за перемещение товаров и транспортных средств через государственную границу с территории стран ЕАЭС без необходимых документов. Для физических лиц штрафы достигают 200 тыс. сомов, для юридических - 300 тыс. сомов. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

Изменения внесены в Кодекс Кыргызстана о правонарушениях Законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере налогообложения и неналоговых доходов" от 6 августа 2026 года № 145.

Размер штрафа зависит от стоимости перемещаемого товара.

Если его стоимость составляет менее 500 тыс. сомов, физическим лицам грозит штраф в размере 50 тыс. сомов, юридическим -100 тыс. сомов.

При стоимости товара от 500 тыс. до 1 млн сомов штраф составит 100 тыс. сомов для физических и 200 тыс. сомов для юридических лиц.

Если стоимость товара составляет 1 млн сомов и более, физические лица могут быть оштрафованы на 200 тыс. сомов, юридические - на 300 тыс. сомов.

При повторном нарушении в течение года штрафы увеличиваются. В зависимости от стоимости товара для физических лиц они составят от 70 тыс. до 250 тыс. сомов, для юридических - от 130 тыс. до 350 тыс. сомов.

Кроме того, при повторном совершении правонарушения в течение года товары, являющиеся непосредственным объектом нарушения, подлежат конфискации.

В ГНС призвали налогоплательщиков, перевозчиков и владельцев транспортных средств своевременно и правильно оформлять необходимые документы при перемещении товаров через государственную границу.


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URL: https://www.vb.kg/461031
Теги:
ГНС, нарушения, штраф, ЕАЭС, Кыргызстан, товары
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