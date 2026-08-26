Сборные России не допустили до Шахматной олимпиады в Самарканде

Мужская и женская сборные России не выступят на Всемирной шахматной олимпиаде, которая пройдёт в сентябре в Самарканде. Совет FIDE проголосовал против возвращения российских команд, в том числе в нейтральном статусе. Россия пропустит третью Олимпиаду подряд.

Международная шахматная федерация (FIDE) не допустила мужскую и женскую сборные России к участию в 46-й Всемирной шахматной олимпиаде, которая в сентябре пройдёт в Самарканде. Решение было принято Советом FIDE 23 августа, сообщили Федерация шахмат Украины и исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев.

По словам Александра Ткачева, вопрос рассматривался по инициативе исполняющего обязанности президента FIDE, пятикратного чемпиона мира Вишванатана Ананда.

"Наших сборных не будет на Всемирной шахматной олимпиаде. С подачи исполняющего обязанности президента FIDE господина [Вишванатана] Ананда это решение было принято советом", - заявил он ТАСС.

Представитель Федерации шахмат России подверг решение критике, заявив, что среди руководителей FIDE есть как те, кто "ставит игру выше политических моментов", так и те, кто, по его мнению, руководствуется личными интересами.

Федерация шахмат Украины накануне заседания Совета FIDE направила его членам обращение, призвав не допускать российские сборные к Олимпиаде - в том числе под нейтральным флагом или в каком-либо ином командном статусе.

Украинская федерация ссылалась на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) от 11 марта 2026 года. Согласно её сообщению, членство Федерации шахмат России в FIDE было автоматически приостановлено из-за невыполнения требования прекратить шахматную деятельность на территориях Украины, находящихся под контролем России. По мнению украинской стороны, участие российской национальной команды в любом статусе противоречило бы решению CAS и уставу FIDE.

На момент публикации FIDE официального сообщения о решении Совета на своём сайте не разместила.

Таким образом, российские сборные пропустят третью Шахматную олимпиаду подряд. Национальные команды страны не участвовали в Олимпиадах в Ченнаи в 2022 году и Будапеште в 2024-м.

В июле президент FIDE Аркадий Дворкович временно приостановил исполнение своих обязанностей после включения в санкционный список Европейского союза. Обязанности президента организации перешли к заместителю главы FIDE Вишванатану Ананду.

46-я Всемирная шахматная олимпиада пройдёт в Самарканде с 15 по 27 сентября. FIDE ранее сообщала, что на турнир заявлены 400 команд - 208 в открытой категории и 192 в женской, что превышает рекорд Олимпиады-2024 в Будапеште.

Узбекистан выиграл Шахматную олимпиаду в 2022 году, а в 2024-м занял третье место.