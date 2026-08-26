Известные комментаторы КР и РФ будут освещать ВИК-2026 на "Номад ТВ"

Со 2 по 6 сентября телеканал "Номад ТВ" проведёт серию прямых трансляций главных событий Всемирных игр кочевников. Главные состязания прозвучат голосами звездной команды комментаторов, в которую вошли известные российские спортивные журналисты Михаил Моссаковский и Сергей Дерябкин, а также их опытные коллеги из Кыргызстана.

Зрителей ждет не просто освещение спортивных результатов, а глубокое погружение в историю и атмосферу соревнований. Формат совместного ведения превратит каждую трансляцию в живой и увлекательный диалог, где экспертный анализ этноспорта сочетается с рассказами о многовековых традициях, быте и характере кочевников.