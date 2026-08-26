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Известные комментаторы КР и РФ будут освещать ВИК-2026 на "Номад ТВ"

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Со 2 по 6 сентября телеканал "Номад ТВ" проведёт серию прямых трансляций главных событий Всемирных игр кочевников. Главные состязания прозвучат голосами звездной команды комментаторов, в которую вошли известные российские спортивные журналисты Михаил Моссаковский и Сергей Дерябкин, а также их опытные коллеги из Кыргызстана.

Зрителей ждет не просто освещение спортивных результатов, а глубокое погружение в историю и атмосферу соревнований. Формат совместного ведения превратит каждую трансляцию в живой и увлекательный диалог, где экспертный анализ этноспорта сочетается с рассказами о многовековых традициях, быте и характере кочевников.


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URL: https://www.vb.kg/461118
Теги:
СМИ, Всемирные игры кочевников, Кыргызстан
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