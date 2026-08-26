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122 метра в высоту: на ж/д КНР - КР - РУз строят самый высокий мост

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В Сузакском районе Джалал-Абадской области продолжается строительство грандиозного мостового перехода через реку Кеч-Алат на железнодорожной магистрали Китай - Кыргызстан - Узбекистан. Об этом корреспонденту VB.KG сообщили в рамках кыргызско-китайского пресс-тура, посвящённого ходу реализации проекта.

Общая длина моста составит 956,67 метра, высота самой высокой опоры - 96 метров, а суммарная высота сооружения достигнет 122 метров. Это будет самый высокий мост на всём протяжении новой железной дороги.

Главный пролёт выполнен из стальных ферм по схеме 3×96 метров. Монтаж конструкций через реку Кеч-Алат осуществляется методом продольной надвижки пролётного строения.

На сегодняшний день полностью завершено устройство всех 257 свайных фундаментов моста. Работы по возведению опор и устоев выполнены на 54%.

Окончание продольной надвижки главного пролёта запланировано на 31 октября 2027 года.

Видео со строительной площадки доступно по ссылке.

Автор: Тасиль Токтосунова


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URL: https://www.vb.kg/461121
Теги:
Джалал-Абадская область, железная дорога, Китай, Сузакский район, Кыргызстан
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