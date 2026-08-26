В Манасе строят самый длинный мост на железнодорожной линии КНР - КР - РУз

В городе Манас Джалал-Абадской области продолжается строительство железнодорожной линии Китай - Кыргызстан - Узбекистан. Как сообщили VB.KG представители ОсОО "Чайна Рэйлвей Интернэшнл", строительство всех конструкций нижней части моста через реку Шор-Булак-Сай уже завершено.

Общая длина моста составляет 1 017,8 метра, что делает его самым длинным мостом на всей железнодорожной линии ККУ.

Мост состоит из 31 пролёта. Схема пролётов - (15×32) + (2×24) + (14×32) метра.

При строительстве объекта предусмотрено применение современных технических решений, направленных на снижение уровня шума и вибрации при движении поездов.

Мост является частью железнодорожной инфраструктуры проекта Китай - Кыргызстан - Узбекистан.

Автор: Тасиль Токтосунова