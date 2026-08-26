Станцию железной дороги КНР - КР - РУз в Манасе завершат к концу 2027 года

На станции "Джалал-Абад Южная" железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан продолжаются основные строительные работы. Завершить строительство станции планируется к концу 2027 года. Об этом корреспонденту VB.KG сообщил главный инженер отдела управления проектом участка №11-1 железной дороги КНР - КР - РУз Пан Вэй.

По его словам, проект станции уже подготовлен, а основные подготовительные работы на станционной площадке практически завершены.

"Станция будет расположена в городе Манас Джалал-Абадской области. Здесь разместят центр управления движением поездов, который позволит отслеживать движение составов и определять их местоположение в режиме реального времени. Также предусмотрено депо для технического обслуживания и ремонта поездов.

Проектирование и строительство станции осуществляют китайские специалисты в области железнодорожного строительства. При работах применяются современные технологии, а также опыт реализации крупных железнодорожных проектов в разных странах.

В частности, китайские железнодорожные компании участвовали в реализации высокоскоростной железной дороги Джакарта - Бандунг в Индонезии с проектной скоростью 350 км/ч, трансграничной железной дороги из китайской провинции Юньнань до Вьентьяна в Лаосе, а также железной дороги Будапешт - Белград, соединяющей Венгрию и Сербию.

Общая площадь зданий и сооружений станции "Джалал-Абад Южная" составит около 45 тыс. кв. метров. Из них около 6,6 тыс. кв. метров придется на пассажирский вокзал.

Проектный объем насыпи на станционной площадке составляет 2,69 млн куб. метров. На сегодняшний день выполнено 1,188 млн куб. метров", - рассказал Пан Вэй.

Автор: Тасиль Токтосунова