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В Бишкеке, Оше и Кочкоре пройдут показы фильмов в рамках "Ночи кино"

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В Бишкеке, Оше и селе Кочкор пройдут показы российских фильмов в рамках акции "Ночь кино". В Кыргызстане первые сеансы состоятся уже 28 августа, а показы продолжатся до 2 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Русского дома в Бишкеке.

Зрителям представят четыре картины: фантастический фильм Игоря Волошина "Буратино" (6+), фэнтези-комедию Дмитрия Дьяченко "Чебурашка – 2" (6+), военную драму Александра Котта "Ангелы Ладоги" (12+) и военную драму Андрея Симонова "Малыш" (16+).

В Бишкеке показы пройдут в Русском доме, Евразийском центре русского языка и культуры и конференц-зале Бишкекской и Кыргызстанской епархии.

Расписание в Бишкеке:

"Буратино"

28 августа, 14:00 – Русский дом в Бишкеке, бульвар Эркиндик, 2/1;

29 августа, 17:00 – Евразийский центр русского языка и культуры, бульвар Эркиндик, 30/1;

2 сентября, 10:30 – Русский дом в Бишкеке, бульвар Эркиндик, 2/1.

"Чебурашка – 2"

29 августа, 22:00 – Бишкекская и Кыргызстанская епархия, проспект Жибек Жолу, 497. Вход свободный;

2 сентября, 10:30 – Русский дом в Бишкеке, бульвар Эркиндик, 2/1.

"Ангелы Ладоги"

29 августа, 20:00 – Евразийский центр русского языка и культуры, бульвар Эркиндик, 30/1.

В Оше все четыре фильма покажут 29 августа в Русском доме по адресу: улица Бобулова, 72. В 10:00 начнется "Чебурашка – 2", в 13:00 – "Буратино", в 16:00 – "Ангелы Ладоги", в 19:00 – "Малыш". Вход свободный.

В Кочкоре показы состоятся в кинотеатре "Чолпон" по адресу: улица Исакеева, 56. "Буратино" покажут 30 августа в 12:00, "Чебурашку – 2" – 31 августа в 13:00. Вход свободный.

Для части показов в Бишкеке требуется предварительная регистрация.

Акция "Ночь кино" организована Министерством культуры России, Фондом кино, "Роскино" и Российским фондом культуры. В Кыргызстане организаторами выступают представительство Россотрудничества и АНО "Евразия".


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URL: https://www.vb.kg/461158
Теги:
Нарынская область, Ош, Россия, Бишкек, Кыргызстан, фильм
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